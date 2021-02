Estefania Wollny: Ist ihre Musikkarriere endgültig geplatzt?

Die 18-jährige Estefania vermisst in der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” ihre Bühnenauftritte vor Publikum und hat inzwischen das Gefühl, dass sie ihren Traum von einer Gesangskarriere komplett begraben muss. Nun plant die Familie ein Online-Live-Konzert für Estefania.

Das passiert sonst noch in der Folge

Angeln aus Leidenschaft. Peter und Flo möchten ihr Hobby mit der Familie teilen. Doch die Frauen sind von der Idee eines Angelausflugs wenig begeistert. Mit einem Nachhilfekurs versuchen die Jungs die Mädels umzustimmen. Ob das klappt?

Peter ist seit Jahren leidenschaftlicher Hobby-Angler. Mit seiner Angelbegeisterung und dem Traum vom großen Fang hat er auch schon Flo angesteckt. Beide haben mittlerweile einen Angelschein und gehen regelmäßig auf Fischfang. Doch bis auf vielleicht Harald zeigt der Rest der Familie für ihr Hobby wenig bis kein Interesse. Die Mädels der Großfamilie können damit so gar nichts anfangen. Doch das soll sich jetzt ändern! Denn Peter und Flo möchten die Großfamilie zu einem ganztägigen Angelausflug in die Natur überreden. Die Mädels der Großfamilie können damit so gar nichts anfangen und sind von der Idee wenig begeistert. Die neue Doppelfolge von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 20:15 Uhr.