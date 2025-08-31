Connect with us

    Esmeralda Ferrer Garibay (†32) ist tot: Wurden der TikTok-Star und seine Familie ermordet?

    Esmeralda Ferrer Garibay
    Die Influencerin Esmeralda Ferrer Garibay sowie ihr Mann und ihre Kinder wurden tot in einem Pickup gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. 

    Die TikTokerin Esmeralda Ferrer Garibay (32) sowie ihr Ehemann (36) und ihre beiden Kindern (13 und 7) wurden am 22. August in einem Lieferwagen in der mexikanischen Stadt Guadalajara aufgefunden. Ihre Identität wurde laut Generalstaatsanwaltschaft erst einige Tage später bestätigt, wie die Daily Mail schreibt.

    Die Behörden gehen von einem Gewaltverbrechen aus und könnte mit den geschäftlichen Aktivitäten des Ehemanns in Verbindung stehen. Im Bundesstaat Michoacán war der 36-Jährige im Fahrzeughandel und in der Produktion von Tomaten tätig. Nach Guadalajara ist die Familie erst vor einigen Monaten gezogen.

    Robin Kaye
    "American Idol"-Chefin Robin Kaye und Ehemann ermordet

    Staatsanwaltschaft sicher: Die Familie wurde getötet

    Staatsanwalt Alfonso Gutiérrez Santillán erklärt: „Der Tatort wurde untersucht, und die Ermittler fanden mehrere Beweisstücke, die darauf hindeuten, dass die Familie dort getötet wurde. […] Obwohl die forensischen Ergebnisse noch ausstehen, bestätigen ballistische und Blutspuren fast mit Sicherheit, dass sie an diesem Ort ermordet wurden.“

    Zwei Männer wurden vernommen – jedoch gab es nicht genügend Beweise, dass sie für die Tat verantwortlich waren und wurden deshalb wieder freigelassen. Vor dem Gebäude trafen diese auf zwei weitere Personen. Dann wurde die Gruppe von bewaffneten Angreifern attackiert – drei wurden verschleppt, nur einer konnte entkommen. „Die Untersuchungen zeigen, dass die Täter den Ausgang über zwei Stunden lang beobachtet hatten. […] Es war kein spontaner Angriff – sie warteten, bis sich die Gruppe einige Meter entfernt hatte, bevor sie die Entführung durchführten“, berichtet Staatsanwältin Blanca Trujillo.

    Die Influencerin war unter dem Namen „Esmeralda FG“ bekannt und postete bei TikTok zahlreiche Clips über Reisen, Luxus, Schönheitsoperationen und ihr Familienleben. In den vergangenen Jahren erreichte sie große Popularität und konnte sich eine riesige Community aufbauen. Sie stellte ihren Lebensstil zur Schau – und konnte damit die Follower in den Bann ziehen.

