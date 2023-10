Eskalation in Israel: 600 Tote! Droht jetzt ein großer Krieg?

Riesiger Terror-Angriff auf Israel! Das Land wird seit Samstagmorgen von der Hamas angegriffen. Mehr als 600 Menschen sind ums Leben gekommen, weitere 2.000 Personen werden vermisst. KUKKSI fasst die aktuelle Lage zusammen.

Das israelische Sicherheitskabinett ruft in Israel den Kriegszustand aus. „Der Krieg, der Israel durch eine mörderische Terrorattacke aus dem Gazastreifen aufgezwungen wurde, hat am 7. Oktober 2023 um 6 Uhr begonnen“, teilte am Sonntag das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Zunächst gingen Hunderte Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel nieder – danach waren es Tausende. Bewaffnete Palästinenser kamen über Land, Wasser und Luft über die Grenze. Das Ziel der Hamas: Die Zerstörung Israels und die Errichtung eines islamischen Staates Palästina.

Seit Beginn des Krieges überschlagen sich die Ereignisse. Mehr als 600 Tote soll es geben, wie Behörden mitteilen. Tausende Menschen werden vermisst. Polen will seine Bürger in Israel mit Militärmaschinen ausfliegen. „Die polnische Armee bereitet sich darauf vor, die Polen in Israel zu evakuieren“, erklärte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Sonntag beim Kurznachrichtendienst X. „Erschreckende Nachrichten erreichen uns heute aus #Israel. Der Raketenbeschuss aus Gaza und die eskalierende Gewalt erschüttern uns zutiefst“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Berliner Reichstagsgebäude wurde die israelische Flagge gehisst.

Könnte jetzt ein großer Krieg drohen?

Experten befürchten, dass das erst der Anfang war. „Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Invasion aus dem Gazastreifen nur ein Ablenkungsmanöver ist und eine viel stärkere Invasion aus dem Norden durch Hisbollah-Truppen folgen wird“, erklärte Oberleutnant der israelischen Armee a.D. Yigal Levin auf seinem Blog. Militärhistoriker Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München sieht ebenfalls eine Gefahr, dass sich der Krieg ausweiten könnte. „Angesichts der Schwere der terroristischen Anschläge kann die israelische Antwort eigentlich nur die vollständige Vernichtung der Hamas sein. Je erfolgreicher Israel dabei sein wird, desto mehr ist nicht auszuschließen, dass die Hisbollah ihren Terrorfreunden zur Hilfe eilt“, teilte der Experte in der Bild-Zeitung mit.