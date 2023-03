ESC 2023: Lord of the Lost tritt für Deutschland an!

In den vergangenen Jahren lief es für Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ alles andere es als gut. Nun wird es deutlich schriller und lauter: „Lord of the Lost“ werden für uns bei dem Musikwettbewerb antreten.

Die Band „Lord of the Lost“ hat am Freitagabend in Köln den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gewonnen! Mit ihrem Song „Blood & Glitter“ überzeugte die Gruppe die Jury und Zuschauer. Am 13. Mai wird die Rockband beim ESC in Liverpool antreten. Mit ihren knallroten Glitzerkostümen lieferten sie beim Vorentscheid eine krasse Feuershow.

Frontsänger Chris Harms kann es kaum fassen

„Wir fahren zum ESC und einen Monat später mit Iron Maiden wieder nach Liverpool! Wir sind vollkommen geflasht!“, sagte Frontsänger Chris Harms nach der Show auf der Pressekonferenz. Das ESC-Ticket verdankt die Band vor allem den Zuschauern. Denn nach der Jury-Wertung sah es zunächst gar nicht gut aus. Denn nach dem Votum war die Gruppe zunächst nur auf dem fünften Platz. Publikums- und Jurystimmen machten je 50 Prozent aus.

Das Nachsehen hatte Ikke Hüftgold. Der Ballermann-Star galt als Favorit, landete aber doch auf dem zweiten Platz. „Das war schon ein ordentliches Ergebnis. Ich fühle mich toll. Ich bin Zweiter geworden, bei einem Wettbewerb, der weltweit stattfindet und ich bin national die Nummer eins. Ich war der einzige mit deutschem und mit gutem Text und das muss reichen“, sagte der Sänger in der Bild-Zeitung.