ESC 2022: ER steckt hinter der bekannten Stimme!

Sein Gesicht kennt beinahe keiner, seine Stimme dafür jeder: Beim „Eurovision Song Contest“ ist der Kommentator legendär! Doch wer steckt eigentlich hinter der bekannten Stimme?

Diese Stimme hat einen extrem hohen Wiedererkennungswert und ist beim „Eurovision Song Contest“ nicht mehr wegzudenken. Bei dem Kommentator handelt es sich um Peter Urban – wohl kein anderer kennt den Musikwettbewerb so gut wie er. Der Journalist, Radiomoderator und Musiker wurde am 14. April 1948 in Bramsche geboren. Seit mittlerweile 1997 kommentiert er den ESC.

Peter Urban kommentiert den ESC

Seine Karriere begann jedoch schon deutlich früher – und zwar in den 70er Jahren beim NDR. Unter anderem präsentierte er die Sendungen „NDR 2 – Musik für junge Leute“, „NDR 2 – Club extra“, „NDR2 – Der Club“, „Club nach zehn“ oder auch „Dreamtime“. Seit 2003 wird regelmäßig die „Peter-Urban-Show“ gesendet und bei „Laschi und Lauti“ hatte er im Jahr 2001 eine Cameorolle. Zudem wirkte er auch in mehreren Musikprojekten als Rockmusiker und Komponist mit. 2007 kommentierte er auch den „Eurovision Dance Contest“, war Mitglied beim „Live Entertainment Award“ und Juror bei der „Jewrovision“ in München.

Für Deutschland tritt Malik Harris in diesem Jahr an. „Mit den Voraussagen wollte ich mich eigentlich zurückhalten. Aber die Sache liegt klar auf der Hand: Der Song ist unendlich viel besser als der im letzten Jahr und von Malik Harris in einem Stil gespielt und gesungen, der in diesem Jahr beim ESC nicht so oft vorkommt“, sagt Peter Urban in einem Interview mit der Rheinischen Post. Das ESC-Urgestein äußert dann auch Kritik an dem System: „Jetzt kommt das Wertungssystem des ESC ins Spiel. Malik gehört sicherlich nicht zu den Topfavoriten. Jedes Land und jede Jury stimmen über 25 Kandidaten ab, aber nur die ersten Zehn in jedem Land erhalten Punkte. Der Elfte kriegt null Punkte. Du kannst 40 Mal im guten Mittelfeld landen und hast immer noch keine Punkte. Insofern ist dieses System ungerecht, das prangern wir schon länger an.“ Schon gelesen? ESC 2022: Teilnehmer, Startnummern & Stream – alle Infos!