Es wird wärmer! Kommt nun die erste Hitzewelle?

Das Wetter hat sich in den vergangenen Wochen eher von seiner schlechten Seite gezeigt. Gewitter, Sturmböen, Regeln und ziemlichkalt – mit Sommer hatte das relativ wenig zu tun. Das könnte sich nun bald ändern: Kommt nun sogar die erste Hitzewelle nach Deutschland?

Den ganzen Mai blieb es bis auf wenige Ausnahmen in Deutschland eher durchwachsen. Sommertage gab es bisher keine wirklich – stattdessen war es eher ziemlich kalt, regnerisch und teilweise sogar stürmisch. Doch nun könnte sich das Wetter bald zum positiven ändern: Pünktlich ab dem Wochenende wird es deutlich wärmer.

„Da kann ich endlich mal Hoffnung machen auf eine deutliche Wetterbesserung. Schlimmer als aktuell kann es für den Monat Mai auch kaum noch werden. Heute sorgt das Tief Nathan für viele Wolken, Wind und teilweise Dauerregen. So macht der Mai keinen Spaß. Der Mai wird ebenso wie der April zu kalt enden. Schauen wir nun mal kurz auf die Bilanz des gesamten Frühlings 2021 vom 1. März bis gestern. Die große Überraschung: Der Frühling ist in Deutschland bisher zu trocken! Es fehlen noch 12 Prozent, um das langjährige Klimamittel beim Niederschlag zu erreichen. Im Vergleich zum Klimamittel 1961 bis 1990 ist der Frühling in diesem Jahr allerdings um 0,5 Grad zu kalt. Die Sonne hat ihr Soll zu 97 Prozent erfüllt, also alles im Rahmen. Somit ist der Frühlings 2021 leicht zu kühl, zu trocken und normal in Sachen Sonnenschein“, sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Es wird wärmer am Wochenende

Ab dem Wochenende wird es deutlich wärmer. „Nun dürfen wir uns aber auf ein schönes Wochenende freuen. Oftmals lacht die Sonne vom Himmel. Nächste Woche wird es noch wärmer. Dann werden stellenweise auch mal um die 25 Grad erreicht werden. Immer wieder scheint dazu die Sonne. Hier und da sind ab Wochenmitte auch mal kurze Schauer möglich. Der Sommer geht es also langsam und entspannt an", so der Wetter-Experte weiter. Eine Hitzewelle wird es noch nicht ganz geben – aber es weht bald ein Hauch von Sommer durch Deutschland.