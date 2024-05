„Es deutet sich eine ernste Lage an“: Schwere Unwetterlage ab dem Wochenende!

In den vergangenen Tagen zeigte sich das Wetter sehr unbeständig – immer wieder kamen heftige Niederschläge vom Himmel. Auch starke Gewitter sowie Hagel waren dabei. Ab dem Wochenende droht eine besonders schwere Unwetterlage im Süden und Osten Deutschlands.

Hagel-Chaos in Bayern, schwere Überschwemmungen im Westen oder Blitzeinschläge in Dresden: Seit Tagen gibt es beinahe gefühlt täglich schwere Unwetter. Die nächsten Tage bleiben noch durchwachsen – doch ab dem Wochenende droht eine turbulente Wetterlage. Betroffen ist vor allem der Süden Deutschlands sowie der Osten.

„Es deutet sich eine ernste Lage an“

„Im Osten und Süden braut sich zwischen Freitag und Sonntag etwas zusammen. Eine sogenannte Vb-Wetterlage (gesprochen: Fünf-B-Wetterlage) ist möglich. Da werden Summen um 100 bis 200 Liter Niederschlag berechnet. Das wird ein Schlag ins Wasser zum Sommerstart“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung. Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de sieht es ähnlich und warnt: „Es deutet sich eine ernste Lage an. Besonders Süddeutschland und Sachsen könnten von großen Regenmengen betroffen sein.“

Was ist eine Wetterlage mit einem „Vb-Verlauf“?

Was bedeutet ein „Vb-Verlauf“, von welchen Meteorologen sprechen? Eine solche Wetterlage ist turbulent: Ein Atlantik-Tief wird von einer nördlichen Kaltfront bis hin zum Mittelmeer abgelenkt. Bedeutet: Das Tief kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. Ob die Oderflut im Jahr 1997 oder die Elbeflut (2002) – die schweren Hochwasser in der Vergangenheit wurden durch eine solche Wetterlage mit einem „Vb-Verlauf“ verursacht.

Es könnten schwere Hochwasser drohen

Über mehrere Tage können extrem viele Niederschläge vom Himmel kommen – und die haben es in sich! Stundenlanger Starkregen am gleichen Ort können für schwere Hochwasser sorgen. Besonders betroffen sind demnach der Süden sowie die östlichen Bundesländer – ein Schwerpunkt ist Sachsen. Mit bis zu 200 Liter Niederschlag rechnen Meteorologen. „Vor allem in Sachsen, in Bayern und auch in Teilen von Baden-Württemberg besteht Hochwassergefahr“, meint Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor in der Bild.