Erwischt: Eric Sindermann geht mit zwei Reality-Stars in Sex-Club!

Mit Josephine Lehmann hat Eric Sindermann sein Liebes-Glück gefunden und das Paar ist glücklich. Doch in den vergangenen Tagen zogen dunkle Wolken auf: Der TV-Star gab öffentlich zu, dass er von seiner Freundin enttäuscht ist. Eric Sindermann wurde jetzt in einem Sex-Club erwischt. KUKKSI hat die exklusiven Bilder.

Der „Ex on the Beach“-Kandidat ist mega happy mit seiner Freundin und hat ihr sogar ein Tattoo gewidmet. Und auch seinen Eltern hat er seine Freundin vorgestellt. In den letzten Tagen lief es aber wohl nicht ganz rund. „Schade, wenn man kurz vorher absagt. Hatte mich so auf dich gefreut und alle anderen Termine abgesagt. Aber egal…“, postete Eric Sindermann bei Instagram.

Weshalb Josi abgesagt hat und was die beiden geplant hatten, ist unklar. Sucht der Reality-Star aber nun Ablenkung in einem Sex-Club? Zumindest sorgte Josi mit einem Kommentar für einige Spekulationen. „Sieht man ja, wie traurig du bist, dass ich nicht da bin. Aber Hauptsache in einen Sexclub gehen“, schrieb sie bei Instagram. Was bisher nur Gerüchte waren, belegen jetzt eindeutige Schnappschüsse!

Eric Sindermann mit Arielle Rippegather und Sanja Alena in Sex-Club

Denn KUKKSI wurden Bilder zugespielt, dass Eric Sindermann am Freitagabend tatsächlich in einem Sex-Club war – und zwar im legendären Kitkat Club in Berlin! Und dort war er nicht allein: An seiner Seite sind auf den Fotos die Reality-Stars Arielle Rippegather sowie Sanja Alena zu sehen, welche in der Schlange vor dem Club stehen. Auf dem Schnappschuss sieht man, wie der „Ex on the Beach“-Star vor dem Eingang auf sein Handy schaut und die beiden Girls warten. Weder Eric Sindermann noch die beiden Promi-Girls wollten sich dazu auf Anfrage von KUKKSI äußern.