Der erste Sex mit einem neuen Lover steht an? Das kann manchmal ziemlich spontan passieren. Dann bekommen die Mädels meist Panik, denn sie wollen sich auf das Liebesspiel vorbereiten. Bevor es aber wirklich losgeht, verschwinden die Girls nochmal im Bad – und brauchen da vor allem ganz schön lange. Doch was machen sie dort eigentlich?

Während die Boys schon startklar sind, müssen sich Girls auf den Geschlechtsverkehr vorbereiten – und das kann schon mal etwas dauern. Denn schließlich muss man vorbereitet sein und meist kommt der Satz „Ich geh mal noch kurz ins Bad“. Das kann doch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen.

Im Bad machen Mädchen einige Sachen, die sie offen wahrscheinlich NIE zugeben würden. Spontaner Sex ist zwar aufregend und prickelnd – dennoch wollen Mädchen noch einige Vorbereitungen treffen, bevor es los geht. KUKKSI verrät euch, was die Mädels dort vor dem Sex alles machen.

Diese Dinge machen Girls vor dem Sex

Noch schnell Ordnung in die Bude bringen. Bei einer unaufgeräumten Bude, wo einem beim poppen möglicherweise Krümel von der Coach an uns kleben, ist irgendwie ziemlich ungeil.

Passende Playlist auswählen. Bitte aber nur nicht Helene Fischer.

Sexy Unterwäsche darf natürlich auch nicht fehlen. Damit wirst du ihn um den Verstand bringen.

Checken, ob untenrum alles okay ist. Nehme am besten schnell einen Waschlappen und fange an mit schruppen. So bist du auf der sicheren Seite.

Überprüfen, wie der Geruchszustand unter den Achseln ist. Schließlich will man beim Sex ja nicht müffeln. Wenn es ganz schnell gehen soll, würde notfalls auch Deo gehen.

Und wenn nicht: Noch schnell unter die Dusche springen…

Bitte Zähne putzen nicht vergessen. Gaaaanz wichtig!

Eine eilige Intimrasur vornehmen. Dabei solltest du aber aufpassen, dass du dich in der Hektik nicht verletzt. Also schön langsam rasieren.

Auf’s Klo gehen. Nochmal alles rauslassen, was sich unten angesammelt hat. Denn mit einer vollen Blase wird der Sex eher zum Alptraum.

Schauen, ob Kondome vorhanden sind. Das wäre irgendwie peinlich, wenn die Gummis jetzt fehlen.