Erste Politiker fordern: Osterurlaub soll wieder ausfallen!

Die Infektionszahlen gehen deutlich zurück – der Corona-Lockdown hält dennoch weiter an und wurde mindestens bis zum 7. März 2021 verlängert. Ostern ist zwar erst im April – dennoch sprach sich schon jetzt der erste Politiker gegen einen Urlaub über die Feiertage aus.

Wie lange der Lockdown wirklich dauert, kann derzeit niemand sagen. Zwar gehen die Infektionszahlen deutlich zurück – doch die Sorge vor einer Ausbreitung der Virus-Mutation ist groß. Deshalb haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten für eine Verlängerung des Lockdowns beim letzten Corona-Gipfel entschieden. Nun hat sich der erste Politiker auch gegen einen Osterurlaub ausgesprochen. Das sorgt nun im Netz für eine heftige Debatte – schließlich ist Ostern erst in rund 7 Wochen und keiner kann vorhersehen, wie die Situation sich bis dahin entwickelt.

Politiker sprechen sich gegen Osterurlaub aus

“Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen. Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben”, sagt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in einem Interview mit der Bild am Sonntag. “Zu große Mobilität etwa durch Reiseverkehr und Tourismus bereits im April ist Gift. Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben”, sagt der Politiker weiter. Er kündigte für sein Bundesland an, dass Restaurants und Hotels über die Feiertage geschlossen bleiben müssten.

Nach Michael Kretschmer hat sich ein weiterer Politiker gegen einen Osterurlaub ausgesprochen. “Ich gehe nicht davon aus, dass wir in diesem Jahr Osterurlaub machen können. Wir müssen die Osterwochen nutzen, mit möglichst geringen Kontakten die noch immer drohende dritte Welle mit den gefährlichen Mutationen abzuwenden. Ich wäre schon froh, wenn wir es ohne dritte Welle bis Ostern überhaupt schaffen”, erklärte SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Im vergangenen Jahr war über Ostern der erste Lockdown – ein Urlaub war also schon damals nicht möglich. Schon gelesen? Corona-Lockdown: Wann öffnen Fitnessstudios wieder?