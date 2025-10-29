Erste Details: Nachbarn fanden Ben Bader (†25) leblos in Clubhaus

Sein früher Tod kam plötzlich – und wirft Fragen auf! US-Influencer Ben Bader ist im Alter von 25 Jahren verstorben. Die Todesursache ist nicht bekannt – nun kommen erste Details ans Licht. Demnach schließt die Polizei ein Verbrechen nicht aus.

Influencer Ben Bader ist am Donnerstag im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Ein Sprecher sagte, dass Ben Bader gegen 18.30 Uhr im Clubhaus einer privaten Luxus-Wohnanlage in Florida von Nachbarn regungslos aufgefunden wurde.

„Er wurde von Mitbewohnern entdeckt und schien nicht zu atmen“

„Die aufgefundene Person wurde als Ben Bader, ein Bewohner der Gemeinde, identifiziert. Er wurde von Mitbewohnern entdeckt und schien nicht zu atmen“, teilte ein Vertreter des Polizeipräsidiums laut Us Weekly mit. Der Content-Creator sei „nicht ansprechbar“ gewesen. Ersthelfer führten „lebensrettende Maßnahmen“ durch, danach wurde der 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er später für tot erklärt.

Nun ermitteln die Behörden. Denn die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus. Kurz vor seinem Tod war Ben Bader mit seiner Freundin zum Abendessen verabredet. Dort tauchte er jedoch nicht auf. An einer Krankheit litt der Influencer nicht. Ein toxikologisches Gutachten soll die genaue Todesursache feststellen – das kann jedoch bis zu 12 Wochen dauern.

„Wir wollten an diesem Abend noch zusammen essen gehen“

Seine Freundin gab seinen Tod bekannt. „Wir wollten an diesem Abend noch zusammen essen gehen. Ich hatte noch ein paar Stunden vor seinem Tod mit ihm über FaceTime gesprochen und er war so glücklich und ganz normal, er lächelte nur und war so witzig“, erzählte sie bei TikTok. Reem fühle sich verloren: „Er war die Person, die ich heiraten wollte, mit der ich Kinder haben wollte, mit der ich so viele Pläne hatte.“

Wenige Stunden vor seinem Tod hat Ben Bader noch ein Video hochgeladen. Der Influencer wollte sich neu orientieren: „Ich fühle mich am besten, wenn ich vorankomme“, erklärte er in dem Clip. Ben Bader war für seine Lifestyle-Inhalte und Finanztipps bekannt. In den sozialen Netzwerken hatte er eine Community von mehr als 200.000 Followern.