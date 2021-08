Eric Sindermann: So geht er mit seinem Promi BB-Exit um!

Kurz vor dem Finale ist Eric Sindermann bei „Promi Big Brother“ ausgeschieden. Bei KUKKSI erzählt der Modedesigner, wie er mit seinem Exit umgeht und welche Erfahrungen er aus der Show mitnimmt.

Eric Sindermann brach bei seinem Auszug in Tränen aus. Der Exit hat ihn sichtlich mitgenommen. „Nachdem ich rausgeflogen bin, war ich ganz schön am Boden. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich rausfliege. Ich hatte mich eigentlich vor Marie gesehen. Schlussendlich haben die Zuschauer so entschieden. Wenn man dem Finale so nahe ist, ist man schon etwas enttäuscht. Ich bin als unprominentester Mensch da reingegangen und habe daraus einiges gemacht. Deshalb bin ich sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist“, erzählt der Modesigner im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Eric Sindermann zieht ein positives Fazit

Weiter verriet er: „Ich hatte das Video von meinen Eltern was falsch interpretiert. Ich hatte mit meinen Eltern bereits telefoniert und sie haben mir gesagt, dass es eine super Show war. In der Raumstation hatte man wenig Essen oder Tageslicht. Da kommen schneller die Emotionen hoch, dass man manchmal nicht Herr seiner Sinne ist.“ Nach mehr als zwei Wochen zieht Eric Sindermann ein positives Fazit. „Ich war froh, dass ich bei ‚Promi Big Brother‘ überhaupt genommen wurde. Es war eine krasse Erfahrung und eine riesige Achterbahnfahrt der Gefühle. Wenn es einem Scheisse geht, kann man immer an diese tolle Erfahrung zurückdenken. Man kann aus dem Format sehr viel mitnehmen und man muss mental gut auf einer Höhe sein, um das durchzustehen“, verriet er uns.

Das sind seine Pläne nach „Promi Big Brother“

Nach „Promi Big Brother“ will Eric Sindermann nun richtig durchstarten. „Ich gehöre nicht zur der Sorte, die jetzt erstmal Urlaub nimmt und schaut, wie es weitergeht. Den Schuh nehme ich mit und die nächsten Monate sind entscheidend, ob ich wieder in Vergessenheit gerate oder nicht. Ich werde daran arbeiten, dass mein Label weiter nach vorne kommt und ich denke, dass man viel von mir sehen wird“, verriet er. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Unterwäschen-Beichte von Eric Sindermann!