Eric Sindermann: Schlussstrich mit Sanja Alena!

Erst im Juni machten sie ihre Beziehung offiziell, jetzt soll schon wieder alles vorbei sein: Liebeswirbel bei Eric Sindermann und seiner Freundin Sanja Alena! In der neuen Folge der RTLZWEI-Daily „B:REAL“ hat sich das Reality-Paar getrennt.

Es war eine On/Off-Beziehung zwischen Eric Sindermann und Sanja Alena. Im Juni gaben die beiden bekannt, dass sie ein Paar sind. Schon damals kriselte es zwischen den beiden jedoch – besonders Eifersucht spielte eine große Rolle. Das Paar hat sich dann dazu entschieden, eine offene Beziehung zu führen. Das Fremdflirten tat der Partnerschaft jedoch nicht gut: Eric Sindermann hat jetzt das Liebes-Aus mit Sanja Alena verkündet.

In der neuen Folge von „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ haben sich die beiden zusammengesetzt und kamen zu dem Entschluss, dass die Beziehung keinen Sinn mehr macht. „Wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich merke, es bringt nichts mehr“, erklärt der Reality-Star in der Soap. „Du bist kein schlechter Mensch. […] Ich habe so viel Respekt vor dir“, zeigte sich Sanja Alena emotional.

Trostgeschenk zum Liebes-Aus

Sanja Alena war tieftraurig und bekam deshalb von Eric Sindermann ein Trostgeschenk. „Wer geht aus einer Beziehung mit einer Goodiebag, mit handsigniertem Poster?", so der 35-Jährige. Einen Rosenkrieg soll es aber nicht geben. „Ich möchte einfach keinen Stress und dass wir in Zukunft Freunde sind", so Eric Sindermann. Die beiden wollen also künftig weiterhin Freunde bleiben.