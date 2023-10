Eric Sindermann: Reality-Star kassiert Vertragsstrafe wegen TV-Fail!

Eric Sindermann ist derzeit in der zweiten Staffel von „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ zu sehen. Dort passierte ihm jedoch ein Fauxpas: Er hat ein Detail ausgeplaudert, was eine Vertragsstrafe nach sich zieht.

Der Reality-Star mischt die zweite Staffel der RTLZWEI-Daily „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ auf. Dort passierte ihm jedoch ein Missgeschick. Im November wird Eric Sindermann beim Fame Fighting von Eugen Lopez in den Ring steigen. Vor der offiziellen Bekanntgabe hat er bei „B:REAL“ verraten, dass er gegen Mike Heiter antreten wird. Das zieht nun Konsequenzen nach sich.

Eric Sindermann verrät geheime Details bei „B:REAL“

„Mein Kampf stand ja beim Fame Fighting in den letzten Tagen so ein bisschen auf der Kippe. Hatte folgenden Grund […] Ich habe leider bei ‚B:REAL‘ eine Sache gedroppt, die ich nicht hätte droppen sollen“, erzählt Eric Sindermann bei Instagram. „Dementsprechend hab ich eine Vertragsstrafe bekommen. Es stand auch alles auf der Kippe. Ich kann überhaupt froh sein, dass ich jetzt noch kämpfen darf“, so der 35-Jährige weiter.

Eric Sindermann teilt dann noch gegen seinen Kontrahenten aus: „Ich hab einfach nur Bock, Mike die Fresse zu polieren, alles andere ist mir scheiß egal.“ Der 35-Jährige wird die Geldstrafe akzeptieren, aber auch weiter seine Ziele verfolgen. Es bleibt spannend, wer den Fight gewinnen wird und auch, welche weiteren Geschichten bei „B:REAL“ noch folgen – langweilig wird es bei Eric Sindermann jedenfalls nicht… RTLZWEI zeigt „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ täglich um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.