Eric Sindermann fordert TV-Verbot für Walentina Doronina!

Beim „Fame Fighting“ in Bonn hat Eric Sindermann gegen Mike Heiter gewonnen. Der Reality-Star hat nun ein anderes Ziel: Er fordert ein TV-Verbot für Walentina Doronina! In einem Interview teilt der „B:REAL“-Darsteller jetzt gegen die Krawall-Kandidatin vom „Sommerhaus der Stars“ aus.

Eric Sindermann, welcher derzeit in der RTLZWEI-Soap „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ zu sehen ist, fordert ein TV-Verbot für Walentina Doronina. Zwar polarisiere er selbst – jedoch habe die Blondine laut seiner Aussage jegliche Grenze überschritten. Beim „Fame Fighting“ hat Eric Sindermann jetzt gegen Walentina Doronina ordentlich ausgeteilt.

Eric Sindermann teilt gegen Walentina Doronina aus

„Für mich ist Reality ein Game, ein Spiel. Sobald dieses Spiel anfängt, kann man sich hassen, beleidigen und alles. Aber nachdem es zu Ende ist, sollte man wieder Freunde sein. Und dementsprechend setze ich mich ganz klar gegen Leute wie Walentina zum Beispiel ein. Die einfach nur herkommt und Stress macht – egal in welcher Show. Und genau solche Leute sollten irgendwann ausgeschlossen werden“, erklärte er bei dem Box-Event. Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan waren ganz in der Nähe, welcher ebenfalls in den Boxring gestiegen ist und gegen Gigi Birofio gewann.

In einem Interview mit RTL wird Eric Sindermann nochmal deutlich: „Ich polarisiere, um die Leute zu unterhalten. Aber Leute wie Walentina entertainen nicht. Gegen solche Leute muss man vorgehen. Ich finde, das ist auch nicht verantwortlich gegenüber Kindern. Wir können uns gern beefen, aber irgendwann ist auch gut.“ Er fordert: Im TV dürfe sie nicht mehr auftreten! Bisher hat sich Walentina Doronina noch nicht zu den Aussagen von Eric Sindermann geäußert.