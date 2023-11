Entscheidung gefallen: Zieht Yvonne Woelke bei Promi Big Brother ein?

Peter und Iris Klein trafen bei „Promi Big Brother“ aufeinander und müssen zwei Wochen unter einem Dach verbringen. Es gab auch Spekulationen, dass Yvonne Woelke in den Container einzieht. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Nach dem angeblichen Fremdgeh-Skandal kam es zwischen Peter und Iris Klein zu einer öffentlichen Schlammschlacht. Nun traf das Ex-Paar bei „Promi Big Brother“ aufeinander und es folgte eine große Aussprache. Yvonne Woelke war in einer Live-Show der Sendung zu Gast. Seitdem gibt es Spekulationen, dass auch sie in den Container einziehen könnte.

Yvonne Woelke zieht nicht bei „Promi Big Brother“ ein

SAT.1 soll Yvonne Woelke tatsächlich ein Angebot gemacht haben, wie die Bild-Zeitung berichtet, Peter und Iris Klein sowie Yvonne Woelke unter einem Dach – für die Zuschauer wäre das ein Trash-Fest! Doch dazu wird es nicht kommen. Denn sie habe sich dagegen entschieden. „Für mich hätte eine Aussprache mit Iris dort keinen Platz gehabt“, sagt die 41-Jährige dem Blatt.

Weiter stellt Yvonne Woelke klar: „Genauso wie Peter hätte und habe ich kein Interesse, so etwas Intimes live im Fernsehen zu diskutieren. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden einzuziehen. Ich stehe auch nicht mehr als Clown der Nation zur Verfügung. Auch für die anderen Bewohner wäre die Situation nur unfair, das ist schließlich keine ‘Klein-Show’“.

„Für mich ist es einfach frustrierend. Ich habe es langsam aufgegeben, dass die Leute sich überhaupt für die Wahrheit interessieren und ich glaube, das geht Peter ähnlich. Egal ist ihm das mit Sicherheit nicht, ich denke nur, dass er in der Verarbeitung weiter ist als Iris und merkt, dass er einfach nicht gegen die Meinungen der Menschen ankommt“, teilt Yvonne Woelke weiter aus. In der Live-Show hatte Yvonne Woelke geäußert, dass sie kein Problem habe, in den Container einzuziehen – offenbar hat sie nun doch ihre Meinung geäußert. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, bei Joyn gibt es einen Livestream.