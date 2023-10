Entscheidung gefallen: Das ist das Jugendwort 2023

Es wurde wieder gekürt: Das „Jugendwort des Jahres“ steht fest! Es waren zehn Begriffe nominiert, in die letzte Runde schafften es jedoch nur drei Wörter – davon konnte sich nur eines durchsetzen.

„Goofy“, „side Eye“ und „NPC“ waren die drei Finalisten für das „Jugendwort des Jahres“. Bei einem Voting des Langenscheidt-Verlags setzte sich „Goofy“ mit rund 39 Prozent der Stimmen durch. Das Siegerwort bezeichnet eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise. Das Jugendwort wurde im Rahmen der 75. Frankfurter Buchmesse verkündet.

Das waren die Top 10-Begriffe

Der Startschuss für die diesjährige Wahl fiel am 07. Juni. Bis zum 02. August konnten auf der Website von Langenscheidt alle Vorschläge eingereicht werden. Danach wurden die Top 3-Negriffe bekanntgegeben. Das waren laut dem Langenscheidt-Verlag die Top 10-Begriffe mit ihren Bedeutungen:

„Auf Lock“ – Abkürzung von „auf locker“, Bedeutung: die Dinge entspannt angehen. Beispiel: „Ich gehe mit paar Freunden raus auf Lock!“

„Darf er so“ – Ausdruck der Verwunderung und Abkürzung von „Darf er das einfach so sagen?“, wird genutzt, wenn etwas Provokantes gesagt oder getan wurde

„Digga(h)“ – oft aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen. Beispiel: „Ey Digga“ oder auch „Digga, ich hab so Hunger“

„goofy“ – Adjektiv im Sinne von „komisch“, „tollpatschig“ oder „weird“

„Kerl*in“ – Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Herkunft: wahrscheinlich in Anlehnung an ein Meme, das vor allem auf der Plattform Reddit genutzt wird: „Es ist Mittwoch, meine Kerle“

„NPC“ – Abkürzung für „Non-Playable-Character”. Ist abwertend gemeint und wird genutzt, um klarzustellen, dass jemand unwichtig ist. Beispiel: „Guck dir mal den NPC an!“

„Rizz“ – Die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Beispiel: „Der hat richtig Rizz!“ oder „Ich hab ihr meinen Rizz gezeigt und sie gehörte mir“

„Side eye“ – auf Deutsch „Seitenblick“. Wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken.

„Slay“ – Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Beispiel: „Dein Outfit sieht gut aus! Slay!

„Yolo“ – Steht für „you only live once”. Aufforderung, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen. Beispiel: „Boah, das wird teuer! Egal, yolo!“ – Yolo war das Jugendwort 2012