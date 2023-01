Enthüllt! Dieser Hottie ist der neue Bachelor

Das Warten hat endlich ein Ende! Auch in diesem Jahr geht eine neue Staffel von „Der Bachelor“ an den Start. Um die 20 Dingle-Ladies werden wieder um einen Rosenkavalier buhlen. RTL hat jetzt bekanntgegeben, welcher Hottie in diesem Jahr die Rosen verteilen wird.

Bei RTL werden auch in diesem Jahr wieder die Rosen verteilt. Single-Ladies suchen in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ auch diesmal wieder die große Liebe. Und auch den Starttermin hat der Sender jetzt bekanntgegeben: Die neuen Folgen starten am 1. März 2023 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Episode ist bereits ab dem 22. Februar 2023 bei RTL+ verfügbar.

Die Frage aller Fragen ist aber: Wer ist der Rosenkavalier in diesem Jahr? Es handelt sich dabei um David Jackson. Der Rosenkavalier ist 32 Jahre alt und will endlich seine Mrs. Right finden. Und wie stellt er sich seine Traumfrau vor? „Meine Vorstellung von einer passenden Partnerin ist ein sehr liebevoller Mensch, ein familiärer Mensch“, sagt der Junggeselle im Interview mit RTL.

Steckbrief zu David Jackson

Name: David Jackson

Alter: 32

Ausbildung: gelernter Versicherungskaufmann

Job: Model und Content Creator

Wohnort: Stuttgart

Größe: 1,86

Single seit: 3 Jahren

So tickt David Jackson

David Jackson hatte insgesamt vier Beziehungen. „Ich bin mit sehr viel Liebe groß geworden“, sagt er. Das hat der 32-Jährige vor allem drei Personen zu verdanken – seiner Mutter, seiner älteren Schwester und Zwillingsschwester. „Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken“, so der 32-Jährige. Und bald dürfte wohl noch eine Lady dazukommen, wenn er bei „Der Bachelor“ die große Liebe finden wird. Über sich sagt er selber: „Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen. Das sind so Dinge, die ich in mir trage.“