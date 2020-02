Enthüllt! Darum hat Luca Hänni eine Narbe am Auge

Mit seiner Stimme begeistert Luca Hänni die Fans. Damals gewann er die Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und sang sich in die Herzen der Zuschauer. Sein Markenzeichen ist eine Narbe unter seinem Auge – aber woher kommt die eigentlich?



Im Jahr 2012 belegte Luca den ersten Platz bei DSDS. Zu dem Zeitpunkt war der Mädchenschwarm noch Maurer. Nach dem Sieg in der Castingshow konzentrierte er sich auf seine Musikkarriere. Mit seinem Sieger-Song „Don’t Think About Me“ konnte er damals alle überzeugen.

Luca Hänni gibt noch heute zahlreiche Auftritte, aber er hält seine Community auch bei Instagram auf dem Laufenden. In seinen Schnappschüssen fällt immer wieder seine Narbe auf am Auge auf – aber was steckt wirklich dahinter und woher stammt diese? Das hat der Sänger mal in einem Interview verraten.

Woher stammt die Narbe unter dem Auge?

Die Narbe hat Luca Hänni schon seit seinem zehnten Lebensjahr. „Das ist mir beim Baseball passiert. Ich war zehn Jahre alt und spielte mit einem Kumpel zusammen. Tja, und ich stand wohl falsch. Es erwischte mich direkt unter dem Auge“, erzählte Luca Hänni damals in einem Interview mit klatsch-tratsch.de. Das macht aber nichts, denn Luca Hänni ist auch so verdammt sexy!

Luca Hänni zeigt sich auch mal nackt

Hach, da schmelzen die Mädchenherzen! Luca Hänni zeigt sich bei Instagram auch gerne mal freizügig und präsentiert seinen sexy Oberkörper. Eine besonders heiße Show lieferte er bei der „Helene Fischer Show“ ab, wo er mit seinem nackten Oberkörper der Schlagerqueen gemeinsam auf der Bühne stand

Der Sänger macht bei Let’s Dance mit

Luca Hänni hat damals bei „Dance Dance Dance“ mitgemacht – dort konnte er auf ganzer Linie überzeugen. Nun schwingt er das Tanzbein bei „Let’s Dance“ – ob der Ex-DSDS-Kandidat auch dort die Jury und Zuschauer vom Hocker hauen kann? Das werden wir ab 21. Februar 2020 in der neuen Staffel von „Let’s Dance“ sehen…