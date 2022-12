Enthüllt: Das passiert hinter den Kulissen vom Dschungelcamp

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist einer der erfolgreichsten Shows im TV. Um das Format gibt es viele Geheimnisse – so auch, was kurz vor Showstart passiert. KUKKSI verrät, was wirklich hinter den Kulissen der Show passiert.

Das Dschungelcamp ist ein echtes Phänomen und zählt zu den erfolgreichsten TV-Shows in Deutschland. Am Ende zählt nur die eigene Persönlichkeit. Schon nach wenigen Tagen enthüllt der Dschungel das wahre Gesicht der Stars. Das Zusammenleben im Team, der gemeinsame Überlebenskampf wird zur obersten Priorität. Individuelle Wünsche und Befindlichkeiten müssen zurückgestellt werden. Im Dschungel gibt es keinen Promi-Bonus!

Für die RTL-Zuschauer:innen wird „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder ein einzigartiges TV-Vergnügen. Sie sind 17-mal live dabei, wenn sich die Stars mit den Tücken und Hindernissen des Dschungellebens herumschlagen müssen. Doch trotz des Spaß- und Unterhaltungsfaktors der Show wird der Dschungel-Aufenthalt für die Stars auch diesmal alles andere als ein Kinderspiel. Die Prominenten werden unter freiem Himmel mitten im australischen Dschungel leben – dem gefährlichsten der Welt. Die giftigsten Pflanzen und die gefährlichsten Tiere sind hier zu Hause.

So ist der Alltag im Dschungelcamp

Feldbetten, feuchte Schlafsäcke, Lagerfeuer und ein Plumpsklo – auch in dieser Staffel gibt es keinerlei Luxus für die deutsche Prominenz. Fließend Wasser gibt es nur in Form eines Wasserfalls und nur am Camp eigenen Teich findet sich Wasser zum Kochen, Baden und Waschen. Uhren, Bücher, Zeitungen und Smartphones werden den Stars vor Einzug in das Camp abgenommen. Es gibt keine Hilfe von außen. Die Gruppe ist im Camp ganz auf sich allein gestellt. Alles muss selbst erledigt werden: Lagerfeuer entzünden, Wasser abkochen, Wäsche waschen, Essen zubereiten sowie Toilette leeren und reinigen. Jede:r darf nur zwei Luxusgegenstände in das Camp mitnehmen. Fünf Zigaretten sind für jede:n Raucher:in pro Tag erlaubt.

Das sehen die Zuschauer kaum im TV

Klima: Subtropisch: im Januar durchschnittlich 29 Grad tagsüber und nie unter 20 Grad Celsius in der Nacht. Zeitverschiebung: MEZ plus neun Stunden.

Umwelt: Jeder Star und alle Mitarbeiter:innen vor Ort sind dazu angehalten, umsichtig mit der Natur umzugehen. Im Camp werden nur Produkte verwendet, die hundertprozentig umweltverträglich und von der australischen Naturschutzbehörde genehmigt sind.

Ärztliche Versorgung: Ein Arzt und ein Psychologe sind rund um die Uhr in unmittelbarer Nähe des Camps und bei Bedarf jederzeit verfügbar.

Vorbereitung der Stars: Einen Tag, bevor die Stars in den Dschungel gehen, werden sie ausführlich von einem Ranger über die Gefahren und Regeln im Camp aufgeklärt. Sie erfahren das Wichtigste über die Fauna und Flora des Dschungels, wie man gefährliche Tiere und Pflanzen erkennt, wie man sich ihnen gegenüber richtig verhält und wie man in der Wildnis überlebt.

Ankunft im Dschungel: Mit Helikoptern werden die Stars von ihrem Hotel in den Dschungel geflogen. Sie müssen aber noch einen kräfteraubenden Fußmarsch durch den Dschungel hinter sich bringen, ehe sie das Camp erreichen.

Julian F. M. Stoeckel und Inken Wriedt nehmen das Dschungelcamp unter die Lupe

Im offiziellen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Podcast auf RTL+ Musik sprechen Ex-Camper Julian F. M. Stoeckel und RTL+ Podcast-Moderatorin Inken Wriedt über alle Dschungel-Themen und sind dafür als einziger Podcast vor Ort. Sie diskutieren mit unterschiedlichen Gästen über die aktuellen Geschehnisse, berichten von hinter den Kulissen aus dem Promi-Hotel „Versace“ und nehmen das Camp unter die Lupe. Los geht es am 2. Januar 2023 mit täglich exklusiven Interviews von den Promis. Ab dem 14. Januar 2023 gibt es jeden Tag neue Folgen direkt aus Australien. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!