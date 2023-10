Energy Drink-Diät: Gefährliche Methode zum Abnehmen!

Red Bull als ausgewogene Ernährung? Jeder Experte wird jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die Energy-Drink-Diät tauchte in den vergangenen Jahren immer wieder im Netz auf. Es handelt sich dabei um eine gefährliche Variante zum Abnehmen.

Wenn man einen Blick auf die Zutaten von Energy Drinks wirft, wird klar: Gesund ist der Koffein-Zucker-Cocktail definitiv nicht. In einer Dose mit 250 ml stecken durchschnittlich 80 bis 100 Milligramm Koffein. Das entspricht rund einer Tasse Kaffee. Umso mehr man von dem Aufputschmittel zu sich nimmt, umso mehr gewöhnt sich der Körper daran und braucht immer mehr davon. Noch problematischer sehen die Experten die Menge an Zucker.

In Energy Drinks ist eine riesige Menge an Fructose Sirup enthalten. Dieser ist für die Gesundheit deutlich schädlicher, als der Genuss von raffiniertem Zucker. Die meisten Marken bieten auch zuckerfreie Engery Drinks an. Eine gute Alternative sind diese jedoch nicht wirklich. Zwar sollen sich diese geschmacklich kaum unterscheiden, aber eine riesige Menge an Koffein ist auch in der Light-Version enthalten. Das in dem Energy Drink enthaltene Koffein an sich liefert uns keine wirkliche Energie. Damit wir leistungsfähig bleiben, sind Kalorien in Form von Kohlehydraten, Eiweiß und Fett die einzigen Substanzen, welche für den Körper wichtig sind. Eine Energy Drink-Dose mit 250 ml hat übrigens rund 112,5 Kalorien (kcal) und entspricht 30 Gramm Zucker – umgerechnet sind das rund 10 Stück Würfelzucker, wie Women’s Health schreibt. In einem solchen Drink ist auch Vitamin B enthalten – es handelt sich dabei jedoch nicht um ein echtes Vitamin, sondern ist künstlich hergestellt und wird vom Körper ausgeschieden, da die „gefälschten“ Vitamine nicht verarbeitet werden können. Die sportliche Leistungsbereitschaft kann aber positiv beeinflusst werden.

Frau bekam Herzinfarkt nach Energy Drink-Diät

Energy Drinks sind also alles andere als gesund. Und ein Versuch, damit abzunehmen, noch viel ungesünder! In den vergangenen Jahr tauchte in diversen Foren immer wieder die Energy Drink-Diät auf, wie die Rheinische Post berichtet. Durch Süßungsmittel und die künstlichen Aromen verlangt der Körper immer mehr. Abnehmen? Fehlanzeige! Eine Neuseeländerin wagte dennoch das Experiment. Die Frau trank rund acht Monate ausschließlich Red Bull. Bis auf Cornflakes nahm sie keine Nahrung zu sich. Das schockierende Fazit: Zwar hat die Frau rund 45 Kilo abgenommen, aber erlitt einen Herzinfarkt. Die Neuseeländerin behauptete, dass sie von Energy Drinks abhängig wurde. Ein Sprecher von Red Bull dementierte jedoch, dass das Getränk abhängig machen könne. Die Energy Drink-Diät ist eine gefährliche Variante zum Abnehmen und sollte man keinesfalls nachmachen.

Quellen: Rheinische Post, stylight.at, Women’s Health