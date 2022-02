Endlich: Kylie Jenner verrät den Namen ihres Sohnes!

Kylie Jenner hat vor wenigen Tagen ihr zweites Kind mit Rapper Travis Scott zur Welt gebracht. Es ist das zweite Kind der Mega-Influencerin. Den Namen des Kindes hat sie bisher geheim gehalten – bis jetzt! Denn nun hat sie endlich das Geheimnis gelüftet.

Kylie Jenner ist einfach total happy: Die Influencerin hat am 2. Februar 2o22 ihr Sohn auf die Welt gebracht. Nach der Geburt des Sohnes ging das Rätselraten los und die Fans spekulierten über den Namen ihres Sohnes – diesen hat sie jedoch bis jetzt geheim gehalten. Denn nun hat sie bei Instagram die Bombe platzen lassen.

Der Sohn von Kylie Jenner heißt Wolf Webster

In dem sozialen Netzwerk postete Kylie Jenner einen Schnappschuss mit einem schwarzen Hintergrund. In weißen Lettern schieb sie dann dazu: Wolf Webster. Das ist der Name ihres Kindes – eine weitere Erklärung gab es nicht und auch, ob der Name eine Bedeutung hat, verriet der Web-Star nicht. Travis Scott heißt bürgerlich Jacques Berman Webster II. – zumindest der Nachname würde dann schon mal stimmen. Töchterchen Stormi trägt ebenfalls den Nachnamen ihres Vaters.

Dabei hat Caitlyn Jenner kürzlich verraten, dass das Kind noch gar keinen Namen hätte. „Wir haben noch keinen Namen, aber es ist ein Junge. In meiner Familie gibt es sehr viele Geheimnisse, ich muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, was ich sage“, hatte die Oma des Neugeborenen in einem Interview in der Radioshow „Capital Breakfast“ ausgeplaudert. Kylie Jenner hatte ihre Schwangerschaft in einem emotionalen Video im September verkündet. Anfang Februar war es dann soweit und der Spross kam auf die Welt. Kylie Jenner postete immer wieder Updates zu ihrer Schwangerschaft und hielt ihre Community auf dem Laufenden – so gab es beispielsweise Einblicke in einen Ultraschall-Termin. Schon gelesen? Kylie Jenner und Travis Scott sind wieder Eltern geworden!