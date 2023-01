Ende einer TV-Ära: Die letzte DSDS-Staffel startet bei RTL!

Es ist die Jubiläumsstaffel, die in dieser Woche bei RTL startet. Aber es ist zeitgleich auch die letzte Reise von „Deutschland sucht den Superstar“. Denn der einstige Erfolgshit wird nach 20 Jahren eingestellt.

Keine andere Castingshow sorgte in Deutschland für so viele Schlagzeilen wie DSDS. Das Castingformat brachte viele Sänger:innen hervor, welche Karriere machten – so beispielsweise Beatrice Egli, Pietro Lombardi oder Alexander Klaws. Doch nach 20 Jahren ist endgültig Schluss: Der Sender zeigt ab dem 14. Januar 2023 die letzte Staffel der Show.

RTL stellt DSDS nach 20 Jahren ein

„Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern“, kündigte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner an. Für die letzte Staffel wird Dieter Bohlen, welcher im vergangenen Jahr pausierte, noch einmal ans Jurypult zurückkehren. „Ich bin ehrlich, ich hatte Gänsehaut am ersten Tag. DSDS und Supertalent, das sind ja meine Kinder, für die ich 18 Jahre lang wirklich alles getan habe. Wenn man da auf einmal gesagt bekommt, das machen jetzt andere – das hat mir damals schon wehgetan. Und genauso wie es mir damals wehgetan hat aufzuhören, war es ein wahnsinnig schöner Tag, als ich erstmals wieder am Jurypult saß. Das hat mich wirklich sehr berührt“, sagt der Poptitan im Interview mit RTL.

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi feiern ihr Comeback

Nicht nur Dieter Bohlen, sondern auch Pietro Lombardi feiert in der Show sein Comeback. Vor einigen Jahren sagte Dieter Bohlen: „Er ist mein absoluter Wunschkandidat für die Jury: Vor zwölf Jahren haben wir uns bei DSDS kennengelernt. Dass ich ihn seitdem fest in mein Herz geschlossen habe, weiß ja jeder.“ In der Jury werden auch Influencerin Katja Krasavice und Sängerin Leony sitzen. Durch die Show führt Moderatorin Laura Wontorra. Doch auch, wenn es die letzte Staffel ist – eines bleibt gleich: Die Kandidat:innen haben auch diesmal einen harten Weg vor sich. Doch am Ende wird es wieder einen Superstar geben – er wird der Letzte sein, bevor bei DSDS dann endgültig die Lichter ausgehen werden… RTL zeigt „Deutschland sucht den Superstar“ ab dem 14. Januar 2023 immer samstags und mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!