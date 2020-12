Emmy Russ: Comeback bei Berlin – Tag & Nacht!

Nanu, die kennen wir doch?! Emmy Russ sorgte bei “Promi Big Brother” für ziemlich viele Schlagzeilen. Doch nun wird das Reality-Sternchen zum Soap-Star: Die Blondine steigt nämlich bei “Berlin – Tag & Nacht” ein.

Emmy Russ fiel bei “Promi Big Brother” vor allem durch ihre freizügige Art auf und zeigte sich auch gerne mal nackt in der Badewanne. In der SAT.1-Show hat sie es weit geschafft und flog kurz vorm Finale raus. Besonders mit einer Brustmassage sorgte die Beauty für mächtig viel Gesprächsstoff. Nun startet die Blondine als Schauspielerin richtig durch: Sie soll für “Berlin – Tag & Nacht” vor der Kamera stehen. Das erfuhr die Bild-Zeitung aus Produktionskreisen.

Emmy Russ spielt sich bei BTN selbst

Ein Sendersprecher bestätigte den Neuzugang in der erfolgreichen RTLZWEI-Serie. “Wir freuen uns auf Emmy Russ bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘. Anfang des kommenden Jahres wird sie eine Gastrolle übernehmen und sich selbst spielen”, heißt es in einem Statement. Bei BTN wird Emmy Russ sich selbst spielen, heißt es weiter. Fans können sich vor allem auf “Auftritte beim Friseur ‚Schnitte‘ freuen, dem Kult-Salon der Soap. Sobald sie on air zu sehen ist, geben wir dies wie immer rechtzeitig bekannt”, lässt der Sender weiter verlauten.

Sie war schon mal in der Serie zu sehen

Einige Fans dürften Emmy Russ bereits aus "Berlin – Tag & Nacht" kennen. Im Jahr 2015 spielte die Blondine nämlich die Rolle der "Nina Nockel". Danach war sie auch bei "Köln 50667" zu sehen. Emmy Russ hat also schon Soap-Luft geschnuppert – ob sie diesmal länger bei BTN zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. RTLZWEI spricht jedenfalls von einer Gastrolle – nach einem dauerhaften Engagement klingt das nicht. Die Fans freuen sich jedenfalls, dass Emmy in der Soap mitspielt – wann ihre erste Folge läuft, ist bisher aber noch nicht bekannt. RTLZWEI zeigt "Berlin – Tag & Nacht" täglich um 19:05 Uhr.