Eminem: Was machen seine Töchter heute?

Eminem hat alles erreicht! Der Musiker zählt zu den bekanntesten Rappern überhaupt. Auch beim Super Bowl einen richtig krassen Auftritt hin. Seine Töchter stehen da etwas im Schatten. Was machen eigentlich Hailie Jade Scott, Alaina Mathers und Whitney Mathers heute?

Wirklich jeder kennt Eminem, welcher mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers heißt – auch wenn man kein Fan vom Rapgenre ist. Allerdings hat er schon so viele krasse Hits gelandet, dass sie manchmal durchgängig im Radio liefen. Er selbst ist also weltberühmt, doch dass er auch noch zwei Töchter hat, ist für die meisten gar nicht so bekannt. Was machen die drei eigentlich zurzeit?

Das machen die Töchter von Eminem

Hailie Jade Scott

Sie wurde am 25. Dezember 1995 geboren und ist die Tochter von Kimberly Anne Scott und Marshall Bruce Mathers. In US-amerikanischen Bundesstaat Michigan, genauer gesagt in Detroit, wuchs sie auf. Mittlerweile ist die 26-Jährige ein richtiger Instagram-Star. Dort kommt sie nämlich auf mehr als 2,6 Millionen Follower. Dennoch hält sie ihr Privatleben gern etwas bedeckt. Dafür gibt es umso mehr Pärchenfotos mit ihrem Freund Evan McClintock.

Alaina Mathers

Sie wurde am 22. Februar 1993 geboren. Allerdings ist ihre Geschichte etwas komplizierter. Sie wurde von Eminem 2005 adoptiert und ist nicht die leibliche Tochter. Zudem steht sie auch nicht so sehr in der Öffentlichkeit wie Hailie Jade Scott. Auf Instagram kommt sie auf rund 62.000 Follower. Erst im Winter letzten Jahres verlobte sie sich mit ihrem Matt Moellers – und das ausgerechnet im siebten Jahr, was ja bekanntlich das schlimmste Jahr in einer Beziehung sein soll. Hoffen wir mal, dass das Sprichwort Unrecht behält.

Whitney Mathers

Sie ist die jüngste Tochter von Marshall Bruce Mathers. Sie kam am 16. April 2002 in St. Joseph, was im US-Bundesstaat Missouri liegt, zur Welt. Sie ist ebenso wie Alaina Mathers von Eminem adoptiert worden. Erst im letzten Jahr outete sie sich als nicht binär und möchte ab sofort Stevie anstatt Whitney genannt werden. Das sagte sie selbst bei TikTok. Auch ihr Äußeres hat sich stark in eine neue Richtung gewandt.