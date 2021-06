EM-Drama: Zusammenbruch! Dänen-Star Christian Eriksen kämpfte um sein Leben

Erst am gestrigen Freitag ist die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Doch schon am zweiten Tag hat sich ein schreckliches Drama ereignet: Dänen-Kicker Christian Eriksen brach auf dem Platz zusammen! Die Ärzte kämpften kurz danach um sein Leben.

Bei der Europameisterschaft hat sich ein schockierendes Drama vor laufenden Kameras abgespielt. Die dänische Mannschaft spielte am Samstag gegen Finnland. Bis kurz vor der Halbzeit stand es noch 0:0. Das Spiel musste dann plötzlich unterbrochen werden. Dänen-Star Christian Eriksen brach auf den Platz zusammen!

Christian Eriksen erlitt Kollaps auf dem Platz

Danach eilten Sanitäter sofort auf den Platz. Die dänischen Mitspieler waren fassungslos und hatten Tränen in den Augen. Und auch die Fans im Stadion waren schockiert und lagen sich in den Armen. Offenbar kämpften die Ärzte um sein Leben. Mit einer Beatmungsmaske wurde er vom Feld getragen. Der Kicker kam danach sofort in ein Krankenhaus. Die finnischen Mitspieler haben das Feld verlassen. Das Spiel wurde dann endgültig abgebrochen.

Und auch den Moderatoren fehlten die Worte. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Spiel kann so bestimmt nicht weitergehen“, erklärt Fußballstar Per Mertesacker im ZDF. Die Übertragung im Fernsehen wurde abgebrochen. Doch kurz danach die Erleichterung: „Christian Eriksen ist wach und ist zu weiteren Untersuchungen im Reichskrankenhaus“, teilte der dänische Fußballverband mit.