EM 2021: Deutschland zittert sich ins Achtelfinale!

Dieser Fußballabend war nichts für schwache Nerven! Deutschland lag beim letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn lange in Rückstand und wäre damit aus der Fußball-EM ausgeschieden – auch, weil Portugal gegen Frankreich führte. Doch dann kam es zu einem echten Fußballwunder und die DFB-Elf hat sich regelrecht ins Achtelfinale gezittert.

Ádám Szalai brachte Ungarn in der elften Minute in Führung. Es hat lange zum Ausgfleich gedauert – in der 66. Minute schoss Kevin Havertz dann das Tor für Deutschland. Nur wenige Sekunden später der Schock: András Schäfer schoss dann die Ungarn mit 2:1 in Führung. In der 84. Minute dann die Erlösung: Leon Goretzka traf zum Ausgleich.

Deutschland lag lange im Rückstand gegen Ungarn und zwischen Frankreich und Portugal stand es Unentschieden – damit wäre die DFB-Elf aus der Fußball-EM ausgeschieden.

Deutschland hat gegen Ungarn ein Unentschieden von 2:2 erreicht – zwischen Portugal und Frankreich kam es exakt zum gleichen Spielstand.

