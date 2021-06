Eltern wussten nichts davon: 11-Jähriges Mädchen wurde Mutter!

Schwanger und selbst noch ein Kind! In Großbritannien hat eine 11-Jährige ein Baby auf die Welt gebracht. Im Alter von 10 Jahre wurde das Teen-Girl schwanger. Sie könnte laut einer Ärztin die jüngste Mutter des Landes sein.

Es ist ein unfassbarer Fall in Großbritannien! Im Alter von 10 Jahren wurde eine Jugendliche in Großbritannien schwanger, wie The Sun berichtet. Mit 11 Jahren brachte sie dann das Kind auf die Welt. Sowohl der Mutter als auch dem Kind sollen es gut gehen. Besonders erschreckend: Ihre Eltern wussten nichts von der Schwangerschaft!

Der Mutter und dem Baby geht es gut

„Es war ein großer Schock“, wird ein Bekannter von The Sun zitiert. „Sie ist jetzt von fachkundiger Hilfe umgeben. Hauptsache, es geht ihr und dem Baby gut“, heißt es weiter. Unklar ist bisher, wer der Vater des Kindes ist. Das Sozialamt hat Ermittlungen eingeleitet und will nun herausfinden, wie das Mädchen schwanger werden konnte.

Laut einer Ärztin könnte sie nun die jüngste Mutter in Großbritannien sein. Den traurigen Rekord hatte bisher eine andere Jugendliche aus dem Jahr 2006 gehalten: Im Alter von 12 Jahren kam damals ihr Kind auf die Welt. Und auch in anderen Ländern kam es zu solchen Fällen – in Spanien wurde beispielsweise im vergangenen Jahr ein Mädchen (12) von einem 17-Jährigen schwanger. Ein Mädchen aus Peru ist die jüngste Mutter weltweit – im Alter von 5 Jahren brachte sie ein Kind auf die Welt.