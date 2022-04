Elon Musk: Unternehmer kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar!

Dieser Deal hatte sich in den vergangenen Tagen und Wochen angedeutet. Der Unternehmer Elon Musk ist nämlich ein großer Freund von Twitter. Auf der Social Media Plattform hat der Tesla-Besitzer nämlich schon rund 17 500 Tweets verfasst und insgesamt rund 84,9 Millionen Follower. Er selbst will mehr Meinungsfreiheit auf Twitter und hat die Plattform nun gekauft, um sie eigenständig durchzusetzen.

Die Übernahme durch Elon Musk ist umstritten. Auf der einen Seite hagelt es heftig Kritik, weil man nicht weiß, wo die Zukunft der Plattform hingehe und ob es am Ende vielleicht doch mehr Zensur gibt als die versprochene Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite hat 50-Jährige auch sehr viele Befürworter, die sich darüber sehr freuen.

Elon Musk kauft Twitter

Rund 44 Milliarden US-Dollar legt der reichste Mensch der Welt auf den Tisch, um die Plattform Twitter zu kaufen. Das soziale Netzwerk selbst wehrte sich lange gegen die Übernahme, weil die bisherigen Anteilseigener eine andere Zukunft für die Plattform sahen. Doch nun ist der Widerstand endgültig gebrochen. Das Kaufangebot wurde am Montag angenommen. Zwar hat der 50-Jährige viele Unternehmen, die ihm gehören und auch sehr groß sind. Doch Twitter ist auch für ihn etwas ganz anderes. Denn es ist der größte Kurznachrichtendienst der Welt.

Das Imperium wächst weiter

Elon Musk überholte sogar Amazon-Gigant Jeff Bezos und ist mittlerweile der reichste Mensch der Welt – mit rund 265 Milliarden Dollar. Twitter ist nicht das erste Unternehmen dieser Größe. Neben SpaceX gehört ihm auch noch Paypal und Tesla. Das sind zumindest die Bekanntesten. Es kommen nämlich auch noch Firmen wie Neuralink, The Boring Company, Zip2, OpenAI, X.com und die Musk-Foundation. Zudem mischt er ordentlich in der Branche der Kryptwährungen mit. So konnte er sich in den letzten Jahrzehnten ein riesiges und einmaliges Imperium aufbauen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Durch den Kauf von Twitter baut er es immer weiter aus. Sicher wird das nicht das letzte Unternehmen in Elon Musks Händen sein. Schon gelesen? Gewusst? Dieser Mann ist reicher als Bill Gates!