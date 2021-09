Elon Musk: Liebes-Aus bei dem Milliardär?

Elon Musk ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ihm gehören Unternehmen wie Tesla oder SpaceX und ist an vielen Weiteren beteiligt – doch das hat auch seinen Preis. Selbst als Milliardär kann man sich nicht alles kaufen. Denn nun bröckelt so langsam seine Beziehung, wie er nun selbst verraten hat.

Die Firmen von Elon Musk könnten zurzeit kaum besser laufen. Doch wie es im Leben immer so ist, gibt es immer etwas, was gerade nicht so klappen will. Bei dem Unternehmer Elon Musk ist das die Beziehung. Wie der 50-Jährige nämlich nun erzählt hat, sei er mit Grimes nur noch so halb zusammen.

Elon Musk von Grimes “halbgetrennt”

Laut Page Six sollen sich der Unternehmer und die Sängerin wieder getrennt haben. “Wir sind halbgetrennt aber wir lieben uns immer noch, sehen uns häufig und wir verstehen uns gut“, soll er gegenüber dem Magazin verraten haben. “Es ist vor allem so, dass meine Arbeit bei SpaceX und Tesla es erfordert, dass ich hauptsächlich in Texas bin oder im Ausland reise und ihre Arbeit ist hauptsächlich in Los Angeles”, soll er fortgesetzt haben. Ob die beiden wirklich nur eine komplizierte Phase haben oder sich endgültig trennen, weiß man nicht so genau. Die beiden haben erst im letzten Jahr ihren gemeinsamen Sohn X Æ A-Xii Musk bekommen.

Über Twitter kennengelernt

Man kann sich kaum verrückter kennenlernen als die 33-Jährige Sängerin Grimes und der 50-Jährige Unternehmer Elon Musk, denn das passierte ausgerechnet über Twitter – und dort ist Elon Musk schon lange gern aktiv. Er wollte eigentlich einen Witz über künstliche Intelligenz machen – doch sie kam ihm durch ein Musikvideo schon zuvor.