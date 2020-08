Elene Lucia Ameur: Hat die Promi BB-Kandidatin einen Freund?

Elene Lucia Ameur spielte bei „Berlin – Tag & Nacht“ die Rolle der intriganten Zoe. In einem Interview mit KUKKSI verriet die Soap-Beauty mal, dass sie deshalb heftig angefeindet wurde. Doch wie sieht es eigentlich im Liebesleben der ehemaligen Darstellerin aus?

Die 26-Jährige feiert nach ihrem Serien-Aus bei „Berlin – Tag & Nacht“ ihr TV-Comeback: Elene Lucia Ameur gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“. „Ich mache bei ‚Promi Big Brother‘ mit, weil ich sehr gespannt bin, ob und wie ich an meine Grenzen gehen werde. Ich freue mich darauf, mich selbst besser kennenzulernen, denn ich glaube, es gibt Dinge über sich selbst, die man niemals für möglich gehalten hätte. Für mich macht auch einen besonderen Reiz aus, so viele verschiedene Persönlichkeiten kennenzulernen und zu erfahren, wie die ticken. Vielleicht kommt man dann zusammen, vielleicht nicht“, erzählt Elene Lucia Ameur in einem Interview mit SAT.1.

Promi BB wird eine Herausforderung

Die Teilnahme an der Show wird für d en Ex-BTN-Star eine riesige Herausforderung. „Die größte Herausforderung werden die Kameras sein. Du hast keinerlei Privatsphäre mehr, wirst nonstop gefilmt. Wenn du einen schlechten Tag hast, kannst du nicht einfach die Tür zu machen und sagen: Ich will meine Ruhe“, erzählt sie.

Das bringt die Kandidaten auf die Palme

Es gibt auch einige Dinge, welche Elene Lucia Ameur stören könnten. „Ich mag es nicht, wenn jemand hinter meinem Rücken über mich redet. Ich bin wirklich der liebste Mensch der Welt und würde immer sagen: Lern mich einfach mal kennen. Wenn es ein Problem gibt, sollte man mich direkt ansprechen und ich würde sagen: Okay, wir finden eine Lösung. Weil ich Rücksicht nehme. Man muss auch nicht versuchen, mit mir über andere zu reden. Bitte haltet mich aus so was raus. Das sollte jeder direkt klären. Klartext zu sprechen ist für mich sehr wichtig“, verriet die 26-Jährige.

Ist Elene Lucia Ameur vergeben?

In dem Interview hat Elene Lucia Ameur auch über ihren Beziehungsstatus gesprochen. „Ich bin seit acht Jahren Single und kann mir nicht vorstellen, mich bei „Promi Big Brother“ zu verlieben. Ich kann das zwar nicht steuern – wenn es also passiert, dann passiert es – aber es wäre mir nicht recht. Du weißt ja nie, ob das ernst gemeint ist oder nur wegen der Kameras“, offenbart die Darstellerin. Und wie müsste ihr Traummann sein? „Er sollte witzig sein und mich zum Lachen bringen. Wenn er das schafft, hat er schon gewonnen! Und er sollte kein Macho-Typ sein. Sondern einer, mit dem man sprechen kann und der nicht hinter dem Rücken der anderen redet“, so Elene Lucia Ameur. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.