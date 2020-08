Elene Lucia Ameur: Ex-BTN-Star wäre bei Unfall fast gestorben!

Es ist eine tragische Enthüllung von Elene Lucia Ameur: Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ wäre bei einem Unfall damals fast gestorben. In einem Interview spricht die Darstellerin über das schreckliche Ereignis.

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ war Elene Lucia Ameur als Zoe zu sehen. Ihre Serienfigur sorgte in der beliebten RTLZWEI-Daily damals für ziemlich viel Zündstoff und hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Doch auch im privaten Leben der Darstellerin lief nicht immer alles rund. Denn am 15. August 2009 hätte ihr Leben beinahe eine tragische Wendung genommen.

Elene Lucia Ameur wäre als Teenager bei einem Unfall damals fast gestorben. Der Serien-Star war in einem Wagen mit einem Freund ihres Cousins. Das Auto war in einer 30er Zone mit 50 km/h zu schnell unterwegs und raste gegen einen Baum. Bei dem Aufprall sei sie durch ein Seitenfenster geschleudert worden.

Sie wurde ins künstliches Koma versetzt

„Ich bin mit dem Rücken auf die Bordsteinkante geknallt. Und das war noch mein Glück. Im Auto wäre ich zerquetscht worden und gestorben. Wäre ein Wirbel höher gebrochen, wäre ich heute querschnittsgelähmt“, sagte Elene Lucia Ameur damals in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Bei dem Crash habe sie sich mehrere Wirbel gebrochen. „Ich wurde sofort notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt, alleine das hat drei Wochen gedauert. Als ich aufgewacht bin, konnte ich nicht mehr sitzen, gehen oder stehen, weil mehrere Nerven durchtrennt waren. Zunächst konnten die Ärzte meiner Mutter nicht sagen, ob ich es schaffen werde“, erinnert sie sich in der Zeitung.

Elene Lucia Ameur

Nach und nach konnte der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star wieder essen, sitzen und laufen. Bis sie jedoch wieder richtig gehen konnte, hat es mehrere Jahre gedauert. Erst später hat die heute 26-Jährige erfahren, wie viel Glück sie gehabt hat: Wäre sie nämlich nicht aus dem Wagen geschleudert worden, würde Elena Lucia Ameur heute wahrscheinlich nicht mehr leben. Seitdem will der Serien-Star vor leichtsinnigem Verhalten am Steuer warnen. Denn sie selbst hat miterlebt, wie schnell es vorbei sein kann. Schon gelesen? Elene Lucia Ameur: So krass wurde BTN-Zoe angefeindet!