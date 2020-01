Elena Miras: Zusammenbruch im Dschungelcamp!

Oh je, arme Elena! Auf dem Weg zur Dschungelprüfung ist sie bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zusammengebrochen. Dann ging die ehemalige „Love Island„-Kandidatin auch noch auf das Kamerateam von RTL los.

Elena Miras und Daniela Büchner mussten zur Dschungelprüfung antreten – für die „Goodbye Deutschland„-Auswanderin ist es bereits die sechste Challenge in Folge, gemeinsam mussten die beiden Kandidatinnen gemeinsam nun schon zum dritten Mal ran.

Elena bricht zusammen

Doch auf dem Weg zur Dschungelprüfung kam es zu einem Schock-Moment: Elena Miras ging es überhaupt nicht gut und ist zusammengebrochen! Daraufhin hat sie ein Arzt gecheckt – doch währenddessen platzte der Beauty der Kragen. Denn sie ist total genervt, dass sie dabei von einem Kamerateam gefilmt wird. „Ihr seid so lächerlich“, sagt Elena Miras in die Kamera.

Darum ging es in der Dschungelprüfung

Aneinander gekettet müssen Elena und Danni die Dschungelprüfung „Verlies Navidad“ bestreiten. Der linke Arm von Elena wird dabei mit einer Kette mit Dannis linkem Bein verbunden. So müssen die beiden Stars in einem dunklen Verlies voller Getier innerhalb von elf Minuten nach insgesamt elf Sternen suchen. Es ist so dunkel, dass die Sterne in dem weitläufigen Verlies nur ertastet werden können.

Elena und Danni holen zwei Sterne

Schweigend und mit Trauermienen hören sich die beiden Mütter die Erklärung von Dr. Bob an. Dann geht es los: Hand in Hand wagen sie sich ins Verlies. Mehrere Minuten irrten sie durch das Verlies, dann war die Zeit aber auch schon wieder vorbei – die beiden holten zwei Sterne. Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW heute um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.