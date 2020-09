Elena Miras: So geht es ihr nach dem Liebes-Aus mit Mike Heiter!

Elena Miras führt gerade einen doppelten Kampf – einen körperlichen beim Promiboxen sowie einen emotionalen nach der Trennung von Mike Heiter. Die Beauty verriet jetzt bei KUKKSI, wie es ihr nach der Trennung geht.

Elena Miras wurde durch “Love Island” bekannt und nahm danach unter anderem am Dschungelcamp oder im “Sommerhaus der Stars” teil. Und auch privat hätte es für den TV-Star in den vergangenen Jahren nicht besser laufen können: Gemeinsam mit Mike Heiter bekam sie ihre Tochter Aylen. Doch nun ist alles vorbei: Elena Miras verkündete erst kürzlich die Trennung von Mike Heiter.

So geht es Elena Miras nach der Trennung

Zuletzt trainierte Elena Miras für das Promiboxen – das lenkte sie von dem privaten Streß ab. “Mir geht es gut. Ich habe ja auch eine kleine Tochter und darf nicht die ganze Zeit heulen, wie sich das vielleicht einige wissen. Ich bin eine Kämpferin. Ich habe auch so viel trainiert, was mich sehr abgelenkt hat und das hat mir sehr geholfen in der Zeit”, erzählt Elena Miras im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Mit Mike Heiter ist sie weiter befreundet

Einen Rosenkrieg mit Mike Heuter gibt es nicht – ganz im Gegenteil: Die beiden kümmern sich wieder liebevoll um ihre Tochter und sind befreundet. “Wir bleiben Freunde. Mike ist aktuell auch in der Schweiz. Er hat mich die letzten Tage auch unterstützt, damit ich trainieren kann. Wir sind befreundet und werden es auch bleiben”, so Elena Miras.

So bereitet sich Elena Miras auf das Promiboxen vor

Elena Miras hat sich vor allem auf das Promiboxen zuletzt konzentriert – dort wird sie gegen Anastasiya Avilova antreten. “Ich habe die Anfrage bekommen und dachte, dass das bestimmt für mich was ist. Ich hatte Bock drauf und habe dann zugesagt”, erzählt sie uns. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin gibt sich siegessicher: “Ich habe vor drei Wochen mit dem Training angefangen und das war sehr intensiv. Jetzt bin ich sehr gut vorbereitet und fühle mich stark, um dort hinzugehen und keine Angst zu haben.” SAT.1 zeigt das große Promiboxen am Freitag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Anastasiya Avilova: Kampfansage an Elena Miras!