Elena Miras: Liebes-Aus mit Mike Heiter!

Diese Nachricht kommt für die Fans total überraschend! Elena Miras und Mike Heiter lernten sich vor drei Jahren bei „Love Island“ kennen. Doch nun der Schock: Das Paar geht ab sofort getrennte Wege!

Elena Miras und Mike Heiter galten als DAS Traumpaar von „Love Island“. Die beiden lernten sich in der ersten Staffel der Kuppelshow kennen und haben mittlerweile sogar eine gemeinsame Tochter Aylen. Doch nun ist alles vorbei: Die 28-Jährige verkündete jetzt das Liebes-Aus bei Instagram!

Elena Miras und Mike Heiter sind kein Paar mehr

„Nach 3 Jahren sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ab sofort getrennte Wege gehen. Auf Einzelheiten, wer Schluss gemacht hat, werden wir für uns behalten“, schrieb die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin in dem sozialen Netzwerk. „Unsere Tochter wird uns immer miteinander verbinden!“, teilte sie ihrer Community weiter mit. Details zu den Trennungsgründen nannte Elena Miras nicht. EIne Schlammschlacht soll es aber nicht geben – ganz im Gegenteil: Allein aus Liebe zu ihrer Tochter wollen sie auch weiterhin eine respektvolle Beziehung führen. Die beiden werden also auch weiterhin Freunde bleiben.

Schon seit einigen Wochen gab es aber Hinweise darauf, dass es zwischen dem Paar kriseln könnte. Denn schon länger gab es keine gemeinsame Schnappschüsse mehr. „Bist du noch mit Mike zusammen? Warum macht ihr so ein Geheimnis daraus?“, fragte ein Fan kürzlich. „Diese Frage ist so anstrengend! Ja, wir stehen in der Öffentlichkeit, aber wir haben auch noch ein Privatleben! Wir werden uns schon noch zu diesem Thema äußern“, antwortete Elena Miras darauf.