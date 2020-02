Elena Miras: Sie ist von Laura Müller enttäuscht!

Elena Miras und Laura Müller sind eigentlich gute Freundinnen – zumindest waren sie das vor dem Dschungelcamp. Doch nun rechnet die ehemalige „Love Island„-Kandidatin mit der Freundin von Michael Wendler ab.

Im „Sommerhaus der Stars“ sind Elena Miras und Laura Müller gute Freundinnen geworden. Gegenüber ihren Mitstreitern machte sich die Ex-„Love Island“-Kandidatin immer wieder stark für die Influencerin. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kam es zwischen Elena Miras und Claudia Norberg sogar zum Streit – und zwar wegen Laura Müller. Und auch dort verteidigte sie ihre Freundin.

Elena Miras platzt der Kragen

Doch nach dem Dschungelcamp scheint die Freundschaft endgültig Geschichte zu sein. Der Grund: Laut Elena Miras habe sich Laura Müller nicht einmal bedankt. „Es ist so krass, ich habe alles getan, worum sie mich gebeten hat. Der Dank war ein Hauch von gar nichts. Es geht nicht darum, ob sie gepostet hat oder nicht. Es geht mehr darum, dass man sich nach so einer Sache eigentlich bedankt“, schreibt Elena Miras in einem Statement bei Instagram.

Ist die Freundschaft endgültig vorbei?

„Ich hab’ das ja nicht gemacht, weil ich Bock hatte oder so, sondern weil ich ihr ihre Story geglaubt habe und dann eine Freundschaft entstanden ist“, so die 27-Jährige weiter. „Man kann sich auch täuschen in Menschen“, schreibt sie weiter. Ob die Freundschaft nun beendet ist? Danach sieht es derzeit wohl aus… Die Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kannst du dir nochmal bei TVNOW anschauen.