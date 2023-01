Elena Huelva: Influencerin stirbt mit 20 Jahren!

Elena Huelva hat sich im Netz einen großen Namen gemacht und hatte in den sozialen Netzwerken mehr als 970.000 Follower. Doch der Web-Star hat den Kampf gegen den Krebs verloren und ist im Alter von nur 20 Jahren verstorben.

Die Influencerin zeigte sich immer gut gelaunt und versorgte ihre Community mit regelmäßigen Updates. In den vergangenen Jahren ging sie offen mit ihrer Krebserkrankung um und hat ihre Fans an dem schweren Weg teilhaben lassen. Doch jetzt ist Elena Huelva an den Folgen der Krankheit gestorben.

Familie bestätigt traurige Todesnachricht

„Seit heute Morgen tanzt Elena und schaut von ihrem Stern auf euch herab. Danke für alles“, verkündete ihre Familie in einer Insa-Story. Wenige Tage vor ihrem Tod kam sie wohl erneut ins Krankenhaus, da sich ihr Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert hat. Der Tumor soll zuletzt auch die Atemwege angegriffen haben. Kurz vor ihrem Tod meldete sie sich noch bei ihren Fans. „Ich weiß, dass mein Leben nicht umsonst war, denn ich habe gekämpft und bekommen, was ich wollte“, sagte Elena Huelva in einem Video.

Elena Huelva litt an einer seltenen Krebsart

Seit den frühen Teenagerjahren kämpfte Elena Huelva gegen ihre Krebserkrankung. Im Jahr 2016 wurde die Krankheit bei ihr diagnostiziert. Konkret handelte es sich dabei um das bösartige Ewing Sarkom, welche die Knochen oder das Gewebe darum befällt. Die Krebsart kommt nur sehr selten vor, wovon aber vor allem Kinder oder Teenager betroffen sind. Schon gelesen? Mit 27 Jahren: TikTok-Star Young Curt ist tot!