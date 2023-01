Einreise verweigert? Dieser Dschungelcamp-Kandidat saß nicht im Flieger!

Die Promis machen sich auf den Weg nach Australien! Bei RTL startet am 13. Januar 2023 die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Doch ein Promi saß nicht im Flieger nach Down Under.

Bereits in wenigen Tagen geht das Dschungelcamp in die 16. Staffel. Einige Neuerungen wurden bereits im Vorfeld bekanntgegeben – so wird Daniel Hartwich die Erfolgsshow nicht gemeinsam mit Sonja Zietlow moderieren. An ihrer Seite steht künftig Jan Köppen. Die Promis machen sich bereits auf den Weg nach Australien und posteten bei Instagram fleißig Stories – noch haben die Kandidaten ihre Handys.

Martin Semmelrogge nicht im Flieger

Während die meisten Kandiat:innen bereits auf dem Weg nach Australien sind oder dort sogar schon landeten, saß ein Kandidat nicht im Flieger – und zwar Martin Semmelrogge. Droht ihm nun das gleiche Schicksal wie Bert Wollersheim damals? Zur Erinnerung: Dem Rotlichtkönig wurde damals die Einreise verweigert, als er seine Ex-Frau Sophia begleiten wollte. Bekannt ist, dass auch Martin Semmelrogge mehrmals vorbestraft ist.

RTL meldet sich zu Wort

Hat der Schauspieler nun auch Probleme bei der Einreise bekommen? Jetzt hat sich RTL in einem kurzen Statement dazu zu Wort gemeldet. Denn Martin Semmelrogge hat seine Teilnahme weder abgesägt noch den flug verpasst. „Die spätere Anreise von Martin Semmelrogge hat produktionstechnische Gründe“, lässt der Sender verlauten. Es besteht also kein Grund zur Sorge und Martin Semmelrogge wird in der Show wie geplant dabei sein. Es ist übrigens nicht die erste Show für Martin Semmelrogge. Der Schauspieler war unter anderem bei „Promi Big Brother“ und auch im „Sommerhaus der Stars“. Sein Sohn Dustin war bereits im Dschungelcamp – er hat die Show jedoch nach 9 Tagen verlassen. Da bleibt abzuwarten, ob sich sein Vater besser schlagen wird. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!