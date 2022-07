Eine zauberhafte Nanny: Das sind die lustigsten Filmfehler

Immer wieder können sich auch mal Fehler in Filmen einschleichen. Das passiert vermutlich schneller als man denkt. Auch im Film „Eine zauberhafte Nanny“ ist das passiert. KUKKSI hat mal einige Fehler aus dem Streifen herausgesucht.

Wenn du dir diese Filmfehler durchgelesen hast, wirst du den Klassiker direkt mit anderen Augen sehen. Vermutlich achtest du dann nur noch auf die Szenen, die nicht einwandfrei funktioniert haben.

Filmfehler in „Eine zauberhafte Nanny“

In Minute 32

Während in der Küche Mrs. Blatherwick herumhantiert, fährt die Kamera um sie herum. Auf einmal steht Nanny McPhee da. Wie aus dem Nichts ist sie aufgetaucht. Da fragt man sich ja schon, woher sie plötzlich kommt. Wenn man genauer hinsieht, kann man erkennen, wie sich Emma Thompson hinter der roten Flasche aufrichtet und unter dem Küchentisch hervorkommt.

In Minute 63

In dieser Filmszene wollen die Kinder Mrs. Quickly heraus ekeln. Als sich der Vater vor die Dame wirft, damit sie nicht von dem Brei getroffen wird, schlägt sie diesen weißen Brei an den Vorhang. Die Kamera geht zurück auf Mrs. Quickly. Man hört und sieht ihn an der Wand herunterrutschen. Allerdings hat er keine Spuren des Breis an seinem Rücken.

In Minute 72

Mrs. Quickly zerbricht die Rassel von Baby Aggie. Eigentlich hat sie den Rasselkopf in der rechten Hand und den Stiel in der linken. Doch als die Kamera immer wieder die Einstellung wechselt, hat sie den Rasselkopf und den Stiel genau in der anderen Hand.

In Minute 81

Nachdem es eine Tortenschlacht gab, sollte die Figur von Mrs. Quickly ja eigentlich nicht mehr zu sehen sein, weil sie heruntergeschmissen wurde. In der Nahaufnahme ist es auch richtig dargestellt. Doch in der Fernsicht sind noch beide Figuren zu sehen.

In Minute 87

Nanny McPhee lässt eine neue Rassel vom Himmel fallen. Sie landet genaz bei Baby Aggie, die komplett alleine in einem Körbchen liegt. Sekunden vorher war es noch in den Armen der Schwester Tora auf der Hochzeitsfeier. Schon gelesen? Eine zauberhafte Nanny: Das macht die kleine Chrissy heute!