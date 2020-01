Eine Freundin packt aus: So tickt Daniela Büchner wirklich!

Bei der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht Daniela Büchner im Fokus. Arielle Rippegather ist gut mit der „Goodbye Deutschland„-Auswanderin befreundet. Bei KUKKSI erzählt die 29-Jährige, wie sie wirklich tickt!

Daniela Büchner hat es im Dschungelcamp nicht einfach: Täglich wird sie in die Dschungelprüfungen gewählt und auch die Mitcamper lassen kein gutes Haar an ihr. Sie hatte sogar damit gedroht, die Show zu verlassen.

Arielle Rippegather steht hinter Danni Büchner

Doch ist Daniela Büchner wirklich so, wie sie im Dschungelcamp dargestellt wird? Eine gute Freundin der Witwe erzählt nun, dass Danni ganz anders ist. „Ich bin definitiv Team Danni und werde es auch bleiben“, stellt Arielle Rippegather im exklusiven Interview mit KUKKSI klar.

Wie tickt Danni wirklich?

Daniela Büchner spricht im Dschungelcamp aus, was sie denkt – damit scheinen einige Mitcamper ein Problem zu haben. „Ich denke, dass viele Menschen ihre ehrliche Art einfach nicht verstehen. Für mich ist sie einer der ehrlichsten im Camp. Der Spruch ‚Dann habe ich mehr Sendezeit‘ ist für mich brutal ehrlich und authentisch. Denn alle, welche in den Dschungel gehen, leben davon – jeder will dort viel Sendezeit und Aufmerksamkeit. Nur sie ist die Einzige, die es ausspricht“, so die 29-Jährige.

„Danni ist für mich eine gute Freundin und Mutter. Und bei mir hat sie immer einen Platz in meinem Herzen“, sagt Arielle Rippegather weiter. Sie steht weiter zu Danni – egal, was im Dschungelcamp passiert. Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW heute um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.