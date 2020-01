Ein Freund erzählt: So schlimm ist der Hate auf Daniela Büchner wirklich!

Daniela Büchner hatte es im Dschungelcamp nicht immer einfach mit den anderen Kandidaten. Doch auch der Hate im Netz wird immer schlimmer – gegen die „Goodbye Deutschland„-Auswanderin gab es sogar Morddrohungen! Ein guter Freund erzählt bei KUKKSI, wie die Familie damit umgeht und wie sie Danni bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wahrnehmen.

Markus Simons ist eng mit Daniela Büchner befreundet und erzählt, wie er Danni bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wahrnimmt. „Ich kenne Danni seit 20 Jahren. Im Dschungelcamp ist sie genau so identisch wie bei ‚Goodbye Deutschland‘. Auch privat kenne ich sie nicht anders. So, wie sie sich im Dschungel gibt, macht sie es genau richtig“, erzählt Markus Simons im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Freund Markus Simons im KUKKSI-Interview

Die anderen Kandidaten sind nicht immer fair mit Danni umgegangen – das kritisiert auch Markus Simons: „Man hat ja erst kürzlich gesehen, wie sich Sonja und Markus verhalten haben. Sie haben Danni sehr ins Verhör genommen und sind immer wieder auf Jens zu sprechen gekommen. Und auch, was Markus gesagt hat, fand ich nicht gut. Danni hat von Anfang an gesagt, dass sie einfach das Versprechen an Jens einhält und deshalb in den Dschungel gegangen ist“, sagt er uns weiter.

Familie und Freunde sind stolz auf Danni

Und wie geht die Familie damit um? „Wir als Familie und Freunde gehen eigentlich damit ganz gut um. Es gibt natürlich auch Situationen, wo wir traurig sind – wie beispielsweise wenn Danni weint. Wir halten sehr stark zusammen und besprechen auch viele Sachen. Die Kinder sind sehr stark und freuen sich für die Mama, wenn sie immer wieder weiterkommt“, so Markus Simons weiter. Ihre Familie und Freunde sind total stolz auf Danni.

Helena Fürst erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL wegen Danni

Helena Fürst hat in einem Interview mit der Bild-Zeitung gegen RTL ausgeteilt und behauptete, dass Danni durch den Sender in ein schlechtes Licht gerückt wird – dabei zieht sie Parallelen zu ihrem Aufenthalt im Dschungelcamp. „Helena Fürst hat mich angerufen und mir erklärt, dass einige Sachen in Bezug auf Danni gleich wären. Danni hat ja weiterhin einen festen Job, denn nach dem Dschungel geht es mit ‚Goodbye Deutschland‘ weiter. Ich glaube nicht, dass es Gemeinsamkeiten zwischen Helena Fürst und Danni in Bezug auf das Dschungelcamp gibt“, sagt uns Markus Simons.

Danni Büchner erhält Morddrohungen

Daniela Büchner ist im Netz schlimmen Anfeindungen ausgesetzt – die Hater machen auch keinen Stop vor der Familie oder Freunden. „Die Morddrohungen finde ich unterste Schublade. Ich habe auch viele Hass-Nachrichten von den Hatern bekommen. Ich habe Sprachnachrichten bekommen, wo Danni als Schlampe beschimpft wurde. Darunter leidet auch die Familie und die Kinder sehr stark. Wir haben bereits eine Anzeige erstattet und ich persönlich werde auch noch eine erstatten, weil das einfach überhaupt nicht geht“, offenbart er. Dass einige User damit an eine Grenze deutlich überschreiten, scheint ihnen nicht bewusst zu sein – doch das könnte Konsequenzen für sie haben… Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.