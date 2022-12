Edging: So funktioniert die Sex-Technik für den besseren Orgasmus

Hast du schon mal was von Edging gehört? Es handelt sich dabei um eine Sex-Technik, welche dem Boy einen unglaublichen Orgasmus beschert. Das Liebesspiel geht nämlich nicht nur länger, sondern ist deutlich intensiver. KUKKSI verrät, was wirklich dahintersteckt.

Wir alle kennen es: Wenn man sich eine Folge von „Game Of Thrones“ anschaut und sich was zu essen holt, drückt man auf Pause und unterbricht die Serie kurz. Genau das lässt sich auch im Bett anwenden und wird Edging genannt. Bei der Sex-Technik geht es darum, den Orgasmus des Mannes so lange wie möglich herauszuzögern. Das sorgt für ein aufregendes Erlebnis im Bett.

Durch Edging wird der Orgasmus intensiver

Edging macht den Orgasmus zudem deutlich intensiver. Der Höhepunkt für den Mann daher unvergesslich! Was müsst ihr dafür aber tun? Das ist eigentlich ziemlich easy: Immer, wenn der Boy kurz davor ist, zu kommen, unterbrecht ihr einfach kurz das Liebesspiel. Es ist zwar nicht immer ganz einfach, genau den Moment abzupassen – aber wenn man oft masturbiert, kann man dadurch ein Gefühl entwickeln.

Den Höhepunkt herauszögern

Durch die kurze Unterbrechung legt sich die Erregung kurz wieder. Dann könnt ihr wieder loslegen und erneut aufhören, wenn er kurz vorm Höhepunkt ist – das Liebesspiel ist dadurch deutlich intensiver und der Orgasmus hat es dann in sich. Denn dieser ist durch das Zurückhalten richtig intensiv. Die Erregung kann deutlich besser kontrolliert werden und auch die Partnerin macht man damit glücklich, welche sich auf ein langes Liebesspiel freuen kann. 7

Diese Methode eignet sich übrigens auch perfekt dafür, um gleichzeitig zu kommen. Wenn ihr also merkt, dass eure Partnerin kurz vorm Höhepunkt ist, dann könnt ihr so lange warten, bis sie so weit ist – dafür braucht man jedoch etwas Übung. Frauen haben dadurch übrigens auch die Möglichkeit, multiple Orgasmen zu bekommen. Na, besser geht’s nicht! Schon gelesen? Diese 5 überraschenden Dinge garantieren einen Orgasmus