Echt oder Fake? Sommerhaus-Lisha erklärt ihr Po-Geheimnis!

Lisha und Lou sorgen im “Sommerhaus der Stars” derzeit für viel Zündstoff und nehmen kein Blatt vor den Mund. Ein besonderer Hingucker ist der Po von Lisha – zahlreiche Zuschauer fragen sich seitdem, ob er echt oder Fake ist. Nun lüftet der Web-Star das Geheimnis!

Der Po von Lisha ist wohl geformt und eigentlich redet die YouTuberin nicht ganz so gerne über Äußerlichkeit. Doch nun platzt der YouTuberin der Kragen! Der Grund? Ein Chirurg hat eine Ferndiagnose gestellt und behauptete: Ihr Hintern sei nicht echt. Das will Lisha nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich zu Wort.

Hat sich Lisha ihren Po machen lassen?

“Mein Po ist echt! Das wurde falsch diagnostiziert, da hat der Chirurg ein bisschen zu hoch gepokert. Ich habe weder Silikon-Implantate noch Fetteinspritzungen”, stellt Lisha in einem Interview mit der Bild-Zeitung klar. Zwar sei ihr Po tatsächlich prall – das hängt aber vor allem mit dem Gym zusammen. Denn sie und ihr Liebster trainieren sehr oft. Und weiter sagt sie: “Ich akzeptiere es nicht, dass Chirurgen meine harte Arbeit von drei Jahren Fitness mit einer falschen Diagnose abwerten wollen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, die Frauen gehen in die Praxis für den Lisha-Booty statt ins Gym.”

Bereits früher wurde Lisha oft mit Jennifer Lopez verglichen – damit war sie davon genervt. Doch heute ist sie total begeistert! “Damals war es mir noch sehr unangenehm. Heute bin ich stolz darauf”, so die Influencerin. Dann hat Lisha noch eine wichtige Botschaft an ihre Community: “Einem wird sofort unterstellt, man hätte den leichten und bequemeren Weg gewählt. Mir ist wichtig, den jungen Mädels da draußen zu zeigen: Man muss sich nicht immer unters Messer legen, um seinen Wunschkörper zu bekommen.” RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.