Dua Lipa: Hat sie ihren Hit „Levitating“ nur geklaut?

Wenn man ab und zu mal auf die Charts schaut, dann sieht man immer wieder Dua Lipa weit oben stehen. Die Sängerin hat ihren internationalen Durchbruch schon längst geschafft. Doch nun gibt es eine Klage gegen die 26-Jährige. So soll der Song „Levitating“ gar nicht von ihr stammen. Es geht vor Gericht.

Dass es immer mal wieder eine Klage wegen den verschiedensten Songs gibt, ist nicht sooo ungewöhnlich. Immerhin gibt es immer mal wieder Songs, die sich ähneln. Vor allem wenn es dann noch um Hits geht, die international und national viele Preise einheimsen, kann es schon mal zu Zoff kommen. Doch nun taucht ein wirklich sehr ähnlicher Song zu „Levitating“ aus dem Jahr 2017 auf. Ist wirklich alles nur geklaut?

Song „Levitating“ sehr erfolgreich

Das Lied „Levitating“ von Dua Lipa war nicht eben mal „nur“ eine Woche in den Charts – nein. Insgesamt schaffte es der Song, stolze 68 Wochen in den Billboard Single Charts zu bleiben. Dazu gab es noch Nominierungen für viele hoch angesehene Preise wie beispielsweise den MTV VMAs oder auch den American Music Awards. Und wenn ein Song so durchstartet, dann kann man sich vermutlich auch denken, wie viel Aufmerksamkeit er der 26-Jährigen gebracht hat. Doch nun gibt es Streit um das Meisterwerk. Eine Band fühlt sich beklaut.

Klage gegen Dua Lipa

Die Band „Artikal Sound System“ fühlt sich hintergangen. Sie haben nämlich im Jahr 2017 den Song „Live Your Life“ auf den Markt gebracht, welcher Ähnlichkeiten mit „Levitating“ haben soll. Das Lied von Dua Lipa wurde erst drei Jahre später veröffentlicht. Somit wäre es also theoretisch schon möglich, dass sich da etwas „Inspiration“ geholt wurde. Nun reichte die Band Klage gegen die vermutete Kopie ein. Das kann durchaus zu Erfolg führen. Doch das ist natürlich im Vorhinein schwer zu sagen, was dabei raus kommen wird. Schon gelesen? Travis Scott: Mittlerweile fast 100 Klagen nach Horror-Festival!