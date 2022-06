Du willst Geld sparen? Dann kannst du Gutscheine verwenden

Ob Klamotten, Urlaub oder auch Kosmetik und Pflege – Shoppen kann schon ziemlich ins Geld gehen und das Bankkonto regelrecht leer räumen. Doch man kann auch ziemlich viel Kohle sparen – und zwar mit Gutscheinen.

Gerade bei den Mädels kann Shopping schon mal eskalieren und das Bankkonto schnell in die Miesen rutschen lassen. Denn schließlich sind insbesondere Klamotten, aber auch Beauty-Produkte nicht gerade günstig. Doch auch andere Sachen können ziemlich ins Geld gehen – dazu zählt beispielsweise auch der Urlaub, wo allein die Flugtickets schon keine billige Angelegenheit sind. Oder auch ein Wellnesswochenende kann ziemlich ins Geld gehen.

Doch das war mal! Denn mit dem Gutscheincode Sidestep kann man ziemlich viel Geld bei jedem Einkauf sparen. Damit hat man eine einfache Möglichkeit, großzügige Rabatte auf seine Lieblingsprodukte zu ergattern. Es gibt dabei nur einen Haken: Wo kann man Gutscheine auf die Vielzahl an Produkten finden? Das ist kein Problem mehr – und zwar dank einer Suchmaschine für Gutscheine im Netz.

Beim Shoppen mit Gutscheinen sparen

Kuplio macht es möglich, die besten Gutscheine für alle möglichen Shops und Produkte in den verschiedensten Bereichen zu finden. Es handelt sich dabei um den größten Anbieter für Gutscheine und Rabatte im Netz. Dort werden auch Sonderangebote zu vielen Shops und Aktionen zahlreicher Shops zur Verfügung gestellt. Es gibt Gutscheine in allen möglichen Bereichen und täglich kommen neue hinzu – ein täglicher Blick auf die Seite lohnt sich also. Zudem kann man dort verschiedene Rabatte diverser Shops vergleichen. Gutscheine gibt es unter anderem bei Klamotten, Beautyprodukte, Uhren und Schmuck, Gesundheit, Möbel & Wohnen, Garten, Tierbedarf, Sport, Essen und Trinken sowie Reisen und Tickets.

So funktioniert Kuplio.de

Bei Kuplio wählt man den gewünschten Gutschein aus und liest danach die Einlösebedingungen des jeweiligen Shops. Um sich den Gutscheincode anzeigen zu lassen, muss man dann auf „Code anzeigen“ klicken. Anschließend bei der Warenbestellung im Onlineshop muss man den Gutscheincode eintragen. Anschließend wird der Rabatt von der Ware abgezogen. Die Website verspricht seinen Nutzern, dass alle Gutscheincodes funktionsfähig sind. Jeder Code wird vor der Veröffentlichung geprüft. Die Codes stammen von offiziellen Quellen oder werden mit Partnern vereinbart. Zudem gibt es mehrere Arten von Gutscheinen – beispielsweise ein exklusiver Gutscheincode, Medimops Rabattcode, Sale oder kostenloser Versand.

Bei den Gutscheinen ist in einer Übersicht aufgelistet, für welchen Shop diese einsetzbar sind, wie lange diese gültig sind und wie viel Rabatt es gibt. Zudem kann man auch in den Top 50-Gutscheinen stöbern und ordentliche Rabatte rausschlagen. Ob Black Friday, Weihnachten, Prime Day oder Shop-Geburtstage – es gibt immer einen Anlass, wo es bei vielen Shops zahlreiche Rabatte gibt. Bei Kuplio gibt es das ganze Jahr über Rabatte, wo man ordentlich Geld sparen kann. Die Produkte haben eine hohe Qualität, aber man bezahlt dafür weniger – so kann Shoppen zum echten Erlebnis werden, wo man danach viel mehr davon hat.