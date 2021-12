So gestehst du deinem Schwarm deine Liebe

Du hast einen Typen kennengelernt, der einfach total cool ist und mit dem du jede freie Minute verbringen würdest. Und du merkst, dass da etwas mehr als Freundschaft ist und du dich ihn verschossen hast. Aber wie sagst du es ihm am besten, ohne dass es komisch wirkt? Immerhin willst du ihn ja auch nicht vergraulen. Mit diesen Tipps klappt es bestimmt.

Sich in jemanden zu verlieben, ohne zu wissen, wie der andere fühlt, ist schon echt schlimm und kann zur richtigen Herausforderung werden. Nun bist du dir unsicher, wie du die Sache angehen sollst. Aber keine Sorge. Wenn du ein paar Kleinigkeiten beachtest, dann dürfte nichts falsch gehen. So erfährst du, ob er auch so fühlt wie du.

So gestehst du jemanden deine Gefühle

Schaffe eine gute Atmosphäre

Wenn du richtig sehr verliebt bist, dann beichtet man das niemanden einfach mal so nebenbei. Genau deshalb solltest du dir mit der Person zusammen eine ruhige Atmosphäre schaffen, wo ihr in Ruhe reden könnt und euch beide auf das Gespräch einlassen könnt.

Der richtige Zeitpunkt

Nicht nur „wo“ ist wichtig, sondern auch „wann“. Wenn ihr euch gerade datet und ihr euch erst zwei Mal gesehen habt, dann wäre es definitiv zu früh. Hat dein Gegenüber auch vielleicht schon Andeutungen gemacht, dass er genauso fühlt wie du? Sag es vielleicht am Ende eines Treffens. So kann dein Schwarm in Ruhe darüber nachdenken und es verarbeiten. Es wäre sicher ein toller Abschluss eines Dates.

Sei dabei direkt

Nicht nur die drei Worte sind magisch, sondern auch wie du es rüberbringst. Wenn du zu lange um die Sache herumredest, dann kann das für den Typen sehr anstrengend sein und die Magie des Moments nehmen. So verliert die ganze Sache an Zauber. Sei deshalb lieber direkt und lege deine Karten auf den Tisch.

Klammere danach nicht

Natürlich ist das viel leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn man jemanden sehr mag und es ihm gestanden hat. Dann hofft man natürlich darauf, dass es erwidert wird. Aber dazu kannst du niemanden zwingen. Du musst Verständnis zeigen und deinem Schwarm auch die nötige zeit lassen, damit es bei ihm auch so funkt wie bei dir.