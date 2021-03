Du bist Stranger Things-Fan? Dann wirst du diese Serien lieben!

Wer kennt es nicht? Man hat eine neue Lieblingsserie entdeckt und ist richtig süchtig danach. Doch irgendwann kommt der Moment, den wir alle hassen. Der Abspann der letzten Folge ist zu sehen. Falls du Flashbacks bekommst und dir das genauso bei “Stranger Things” passiert ist, dann haben wir hier einen kleinen Trost für dich. Es gibt nämlich ähnliche Serien, die dir sicher auch so sehr gefallen dürften.

Jede Serie hat auch irgendwann ein Ende. Egal, ob man will oder nicht. Dann muss eine neue Serie her. Du hast aber schon auf allen Streamingdiensten geschaut und nichts Passendes gefunden? Dann verraten wir dir hier ein paar Meisterwerke, die dir zusprechen dürften, wenn du ein Fan von Stranger Things bist.

Die besten “Stranger Things”-Alternativen

“Dark”

Eine Serie, von der man sehr schnell süchtig werden kann. Zeitreisen, gruselige Geschehnisse und ein Geheimnis, welches tief in der Kleinstadt Winden schlummert. Immer wieder passieren mysteriöse Dinge – und es werden mehr. Nach und nach scheint sich ein riesiges Puzzle zu lösen.

“Wayward Pines”

Auch hier scheint eine Kleinstadt nicht ganz so der idyllische Ort für ein ruhiges und schönes Leben zu sein. Als nämlich Agent Ethan Burke das Verschwinden zweier Kollegen aufklären soll, entdeckt er immer wieder Ungereimtheiten. Scheinbar schlummert ein böses Geheimnis in der Stadt, welches er lieber nicht wecken sollte.

“The Returned”

Kinder, die eigentlich schon längst für tot erklärt wurden, kehren plötzlich zu ihren Familien zurück. Dabei können sie sich gar nicht an den Tod erinnern. Das sorgt natürlich für sehr viel Unmut. Doch woher kommen sie eigentlich? Eine sehr schaurige und zeitgleich spannende Serie.

“Twin Peaks”

In dieser Serie geht es explizit um einen Mord an der 17-Jährigen Schülerin Laura Palmer. Ein Agent des FBIs wird in das kleine Örtchen Twin Peaks geschickt, um den Fall zu untersuchen. Doch als er dort ankommt, merkt er, dass nicht nur hinter dem Tod der Schülerin ein Geheimnis steckt. Auch die Anwohner scheinen so manche Dinge zu verschweigen. Schon gelesen? Netflix: Diese sieben Serien haben die heißesten Sex-Szenen!