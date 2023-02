DSDS-Zoff völlig außer Kontrolle: Katja Krasavice rechnet mit Dieter Bohlen ab!

Um 14 Uhr ging ein Enthüllungs-Video von Katja Krasavice bei TikTok online. Die Rapperin packt darin aus und verrät pikante Details über Dieter Bohlen. Dort rechnet die Influencerin mit dem Poptitan ab! Der Jury-Streit bei „Deutschland sucht den Superstar“ scheint damit komplett zu eskalieren.

Zunächst geht Katja Krasavice auf den Kommentar von Dieter Bohlen zu Jill Lange ein. „Ich stehe dafür, dass eine Frau machen kann, was sie will. Ich lasse keine Frau slutshamen!“, sagt Katja Krasavice. Die Kandidatin fühlte sich von dem Poptitan persönlich beleidigt. Katja Krasavice nahm Jill Lange beim Jurycasting in Schutz. Die Rapperin teilte auch einige Nachrichtenverläufe mit Jill Lange.

Katja Krasavice teilt erneut gegen Dieter Bohlen aus

Das ist nicht der einzige Nachrichtenverlauf, den Katja Krasaavice teilt. Denn auch ein Gespräch mit Dieter Bohlen hat sie veröffentlicht. „Stehst du nicht dafür, knallhart ehrlich du sein?“, sagt Katja Krasavice in die Richtung von Dieter Bohlen. „Wieso lügst du, dass du mich nicht leiden kannst?“, so die Beauty weiter. Diueter Bohlen sagte kürzlich erst noch in einem Interview, dass er die Nummer von Katja Krasavice nicht habe. „Ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben“, erklärte der Musikproduzent gegenüber dem Radiosender RTL 104.6.

Katja Krasavice teilt noch weiter aus. So berichtet die Influencerin, dass sich angeblich einige ehemalige DSDS-Jurorin bei ihr gemeldet haben. „Dieter weißt du, wie viele Juroren sich bei mir gemeldet haben, sie sich nicht getraut haben, etwas zu sagen? Sie sind mir dankbar“, so die Influencerin. Katja Krasavice ist noch längst nicht fertig: „So viele Jahre haben es alle mit sich machen lassen, aber in MIR hast du die Falsche gefunden. Die Bad Bitch lässt sich nichts gefallen!“ Ihr sei „scheißegal, wie viel Geld jemand hat. Oder wie bekannt jemand ist“. Und weiter: „Ich habe Millionen auf dem Konto, aber nicht das Recht, mich zu verhalten als f*cking Arschloch!“ Schon gelesen? DSDS 2023: Jury-Streit eskaliert komplett!