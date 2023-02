DSDS-Zoff eskaliert: Dieter Bohlen soll Rauswurf von Katja Krasavice gefordert haben!

Der Jury-Streit bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist außer Kontrolle! Katja Krasavice postete ein Enthüllungs-Video und rechnete mit Dieter Bohlen ab. Grund dafür war ein fieser Spruch gegen Kandidatin Jill Lange. Der Poptitan soll angeblich sogar Rauswurf von der Musikern aus der Jury gefordert haben.

Einen solchen Jury-Zoff erlebte „Deutschland sucht den Superstar“ in den vergangenen Jahren selten. Katja Krasavice teilte in einem Enthüllungs-Clip gegen den Poptitan ordentlich aus und nahm kein Blatt vor den Mund. In dem Clip hat die Rapperin den Musikproduzenten als „Narzissten“ und „Blender“ bezeichnet. Der Streit geht nun in die nächste Runde!

Jury-Zoff bei DSDS außer Kontrolle

Hintergrund war der Skandal um Kandidatin Jill Lange. Die Kandidatin fühlte sich von dem Poptitan persönlich angegriffen. Katja Krasavice stand der Nachwuchssängerin zur Seite. Der „Durchgenudelt“-Spruch schaukelte sich extrem hoch, dass nun Krisenstimmung in der Jury herrscht. Katja Krasavice betitelte Dieter Bohlen auch als „Lügner“. Denn der Poptitan behauptete in einem Interview, dass er die Nummer von Katja Krasavice nicht habe – nun hat sie aber angebliche Whatsapp-Nachrichten von Dieter Bohlen im Netz geteilt.

„Ich habe Millionen auf dem Konto, und ich habe dennoch nicht das Recht, mich zu verhalten wie ein fucking Arschloch", so Katja Krasavice. Die Bild-Zeitung berichtet nun, dass Dieter Bohlen darum gebeten haben soll, dass die Rapperin nicht in den Live-Shows von DSDS dabei ist. „Dieter möchte verhindern, in den Live-Shows von Katja angegriffen zu werden. Das könne man ja nicht rausschneiden", sagte ein Produktionsmitarbeiter der Zeitung. „Die DSDS-Live-Shows starten erst im April. Da bleibt noch genug Zeit, um persönliche Streitigkeiten beizulegen", so ein RTL-Sprecher.