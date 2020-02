Nach Funkstille: DSDS-Menowin & Mehrzad treffen aufeinander!

Mehrzad Marashi und Menowin Fröhlich haben sich vor zehn Jahren bei „Deutschland sucht den Superstar“ angefreundet. Doch während den Live-Shows entbrannte ein erbitterter Konkurrenzkampf. Nun treffen die beiden Sänger erstmals wieder im TV aufeinander.

Bis zum Jahr 2014 hielt der Streit an. Bei „DSDS – Das große Wiedersehen“ treffen die beiden ehemaligen Streithähne wieder aufeinander – ob der Streit dann nochmal eskalieren wird oder stehen die Zeichen auf Versöhnung? Die Differenzen von damals haben beide wohl vergessen. „Ich denke, wir sind beide alt genug, um auch mal Vergangenes Vergangenheit sein zu lassen und in die Zukunft zu gucken“, sagt Mehrzad.

Darum geht es in DSDS-Wiedersehen

In einem Kölner Loft erwartet Kultkandidat Menderes Bagci als Gastgeber einige der beliebtesten DSDS Kandidaten aus 17. Staffeln zu einem großen Klassentreffen. Nacheinander treffen die ehemaligen Kandidaten ein und sind sehr gespannt, denn niemand weiß, wen Menderes alles eingeladen hat.

Die Kandidaten verbringen einen unterhaltsamen Abend zusammen, schwelgen in Erinnerungen, sprechen über ihre heutigen Jobs und wie DSDS ihr Leben verändert hat. In der ersten Ausgabe am 18. Februar 2020 sind unter anderem mit dabei: Juliette Schoppmann, Menowin Fröhlich, Mehrzad Marashi, Linda Teodosiu, Benny Kieckhäben, Gracia Baur, Vanessa Neigert, Veronica Naujoks und Joey Heindle. Gastgeber ist Kultkandidat Menderes Bagci.

Etwas später stößt auch Menowin Fröhlich dazu. Er und Mehrzad gingen nach dem Finale 2010 im Streit auseinander und haben sich seitdem nicht wieder gesehen. Seine Niederlage hat Menowin nie verkraftet. Wie wird er auf die unerwartete Begegnung reagieren? RTL und TVNOW zeigen „DSDS – Das große Wiedersehen“ am Dienstag um 22:30 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.